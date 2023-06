‘Masterchef Celebrity’ saca muchas facetas y caras de los participantes, que habitualmente no se ve en sus carreras en los medios y redes sociales. Y en las primeras semanas del ‘reality’ se ha visto que Juan Pablo Barragán tiene una historia complicada con su padre y las figuras de autoridad, por eso tiene una relación especial con el estricto Jorge Rausch.

Pero así como ha hecho comentarios sobre lo que ha pasado en su vida familiar, el actor también se ha referido a lo que le transmite el experimentado juez, que sirve como asesor para las preparaciones y también como juez con los platos finalizados. Eso se vio en el marco de la segunda eliminación de la edición 2023 del programa de cocina, cuando Barragán llegó hasta las lágrimas e hizo duras confesiones.

Se podría entender que Barragán, que ya llegó a los 42 años, podría ver en el chef Rausch la imagen y recuerdo de padre. Y tal vez es así, pero él mismo explica que identifica en él lo que no tuvo en su vida: que le enseñaran, le dijeran que es bueno en las cosas y le dieran abrazos.

Las escenas emotivas de Juan Pablo y Jorge empezaron a verse en la emisión del programa del pasado sábado 10 de junio, cuando estaban en un reto de parejas y la idea era sacar un crepe. En medio de la preparación, cuando el actor estaba haciendo equipo con Juliana Galvis, Rausch fue exigente y pidió que tuvieran la estación de trabajo limpio y ordenado, algo que motivó mucho al aprendiz de cocina:

“La cocina me tiene en clase, de alumno, nuevamente, cosa que me encanta… Es la primera vez que sudo tanto en ‘Masterchef’, ni siquiera las estufas me hacían sudar tanto. Me siento exprimido”.