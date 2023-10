En la madrugada de este viernes el cantante puertorriqueño de 29 años estrenó su álbum ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ y hasta organizó una fiesta en el Coliseo de Puerto Rico para que algunos de sus fanáticos lo escucharan de primera mano.

Hace meses que Bad Bunny llevaba coqueteando con lanzar un disco, a pesar de que en una entrevista con la revista Billboard dijo que este año 2023 no pensaba publicar ningún álbum.

Quienes ya escucharon el álbum se encontraron con frases quizá inesperadas y menciones que dejaron muchas dudas. Una de ellas apuntó directamente al artista antioqueño J Balvin, con quien lanzó el álbum Oasis en 2019.

Acá, el momento exacto en el que lo dice:

Esto tomó por sorpresa a varios fanáticos, quienes en redes sociales salieron a defender a José Álvaro Osorio Balvin —nombre real de J Balvin— por haber sido uno de los cantantes que colaboró con Bad Bunny antes de su éxito mundial. No obstante, hubo quienes se lo tomaron con humor y hasta sacaron memes.

El que niegue que J Balvin no ayudó y no aporto a la carrera de Bad Bunny es ignorante, literalmente J Balvin estuvo a su lado en el inicio de su etapa mainstream

En otras canciones, el puertorriqueño pronunció unas frases que en redes se relacionaron con las cantantes colombianas aunque él en ningún momento las menciona directamente.

“De donde son las verdaderas bichotas” y “ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar” fueron las palabras en concreto.

Acá, cuando haría relación a Shakira:

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Acá, algunas de ellas:

Bad Bunny references Shakira's iconic line from Bzrp Session 53 "Las mujeres ya no lloran, la mujeres facturan" 💰 in his new song 'LOS PITS'.

– "Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar" pic.twitter.com/hDKsxLtKe6

— PanBit (@jlootcharts) October 13, 2023