Para nadie es un secreto que quienes asisten a un concierto de su cantante favorito quieren guardar para siempre su experiencia y es por esto que usan sus celulares para captar algunos de los mejores momentos del ‘show’.

Sin embargo, esta situación no fue del agrado del cantante Manuel Turizo, de 23 años, quien durante una presentación que estaba teniendo en Nueva Jersey, Estados Unidos, mostró su descontento.

Un video que circuló en redes dejó ver el momento en el que el intérprete de ‘La bachata’, ‘Una lady como tú’ y ‘Vaina loca’ —que hace poco cantó su canción con Shakira delante de Gerard Piqué— les pidió a los asistentes a su concierto que que guardaran sus dispositivos y disfrutaran del espectáculo.

“Esta canción… Guarden esos celulares y disfrútensela aquí. ¡Guarde todo el mundo su celular!”, dijo el monteriano en todo de fastidio.

Acá, las imágenes del momento:

Luego, agregó: “¡Hey! Rumbéatelo, guarda ese celular, guarda, guarda, guarda”.

Ante la negativa de algunos de los asistentes, quienes continuaban grabando con su celular, Turizo lanzó una advertencia.

“La cantamos si guardan esa carajada o si no no cantamos y me voy ya de aquí”, señaló en tono serio.

En ese momento, el cantante se giró caminó unos pasos y se dirigió específicamente a uno de los fanáticos.

“Hey, pana, si no guardas el celular nos vamos ya mismo”, le dijo ante todo el público.

Al ver que este no hizo caso, Manuel Turizo optó por hacer una venia, dejar el micrófono en el suelo y retirarse del escenario.

La cuenta de Instagram Dimeloking compartió las imágenes y diferentes internautas mostraron su apoyo al artista y le dieron la razón.

“Excelente, apoyo total”, “él solo quería que disfrutaran el concierto”, “así debe ser”, “qué locura”, “se le subió la fama”, “la gente paga para que cante y no para que dé lecciones de vida”, “así debería ser en conciertos, teatros, fiestas y demás”, “yo creo que fue solo ‘show’”, “cada quien disfruta como quiere”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

