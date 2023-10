Desde que se iniciaron los ataques entre el grupo terrorista Hamás e Israel se comenzó a hablar alrededor del mundo de los famosos búnkeres que hay en la mayoría de casas para que las personas se protejan de los bombardeos.

Aunque son pocos detalles que se conocen sobre dichas estructuras, este martes la actriz Daniela Tapia contó que tuvo la oportunidad de resguardarse en uno de ellos puesto que estaba en Israel cuando comenzó la guerra.

Momentos después se conocieron unas imágenes de dichos búnkeres, las cuales fueron mostradas por el cantante colombiano Jhonny Rivera, quien aprovechó la pregunta que le hizo un seguidor en Instagram para tocar el tema.

Aunque el artista habría podido evadir la consulta y no opinar al respecto, decidió compartir una experiencia que vivió hace un tiempo cuando tuvo la oportunidad de cantar en Israel.

“Hace unos años canté en Tel Aviv. Me llegó un mensaje de un señor que estaba a punto de morir y que su sueño era conocerme. [Me dijo] que me mandaba a recoger en Tel Aviv para que fuera hasta Ashkelon y fui, eso quedaba en la franja de Gaza”, explicó Rivera sobre por qué viajó a Israel.

Cómo son los búnkeres en Israel

Acto seguido, el pereirano compartió un video en el que dejó ver detalles de los espacios creados para los civiles en Israel, quienes deben resguardarse allí cuando escuchen una alarma que les llega al celular (les avisa que se aproximan misiles).

“Todas las casas tienen un bunker, un sitio donde se encierran porque suena una alarma cuando el misíl lo lanzan desde Palestina. Todos se meten ahí y tienen un minuto para llegar. Tienen enlatados, tienen de todo… Me parece terrible, terrible esa situación”, agregó el cantante.

En las imágenes se ve que es un cuarto especial el cual cuenta con una puerta blindada y, según el ciudadano que le mostró a Rivera, paredes de hierro reforzado. Además, cuentan con un purificador de aire en caso de que se desate una guerra química.

“En caso de una guerra química, esto filtra el aire y podemos estar acá porque nos asegura que el aire es limpio”, comentó el hombre, al parecer colombiano, al cantante.

Asimismo, se pudo observar que las ventanas se cierran como cualquier persiana y posteriormente se protegen con dos láminas que se aseguran para que no puedan ser abiertas por fuera. Por último, estas se tapan con una puerta hermética para asegurar que no se entren gases tóxicos.

El espacio es un tipo de cuarto que está diseñado para que se resguarden entre 4 y 5 personas.

