Hamás, el grupo palestino con base en la Franja de Gaza y de carácter fundamentalista, atacó de manera sorpresiva por tierra, mar y aire a Israel el sábado 7 de octubre con el lanzamiento de más de 5.000 cohetes y la toma de rehenes civiles y militares.

Se trató de una embestida sin precedentes que logró sobrepasar los sistemas antiaéreos y de la cual los servicios de inteligencia israelíes no tuvieron información, pese a la coordinación y enorme logística para su puesta en marcha, lo que causa dudas entre la comunidad internacional.

De hecho, desde varios sectores se cataloga esta ofensiva como una avanzada no propia de una guerrilla o de un grupo terrorista, como Hamás es considerado por Estados Unidos, la Unión Europea y demás potencias, ya que se equipara a lo que un ejército regular puede hacer por el número de hombres en terreno, el arsenal implementado y el costo de su ejecución, del que se dice tiene detrás el respaldo económico iraní, catarí y de algunos radicales saudís, entre otros.

Además, no fue un ataque esporádico, ya que se ha sostenido, pese a la declaratoria de guerra emitida por Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel que venía siendo criticado internamente por su gestión y que con el llamado al nacionalismo logró tener una vía de escape a la crisis política que padecía.

Fue así, como avisó que respondería con todo el peso de sus fuerzas armadas, a las que robusteció con el llamado del cuerpo de reservistas, pues indicó que “el enemigo pagará un precio como nunca antes había conocido” y empezó a cumplir con un intenso bombardeo a la Franja, espacio rodeado de barreras puestas por Israel, con 365 kilómetros cuadrados de extensión [similar a la de Medellín] y en el que viven 2 millones de personas.

Entre tanto, Hamás, que controla a la población de la Franja de Gaza, tiene como premisa la destrucción de Israel, Estado al que no reconoce, contrario a lo que hace la Autoridad Palestina, que gobierna en Cisjordania y con la que tiene serias diferencias.

Datos para entender el conflicto entre Hamás e Israel

1. ¿Qué es Hamás?

Es el grupo armado fundamentalista más grande y poderoso de Palestina, tiene tentáculos de financiación en el exterior y surgió después de la intifada de 1987, era considerado el brazo armado de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, y actualmente se autodenomina como la fuerza oficial de la Franja de Gaza, donde ganó las elecciones y ejerce control radical, indicó BBC. Lidera los ataques dirigidos a suelo hebreo y está en desacuerdo con la Autoridad Palestina, que gobierna Cisjordania con más moderación y entablando relaciones de reconocimiento a Israel.

2. ¿Qué reclama Hamás?

Esta agrupación pide el levantamiento del bloqueo para aislar el terrorismo que Egipto e Israel tienen a sus fronteras, espacio aéreo y costa marina. Además, se opone a los acuerdos que otras facciones palestinas han firmado con Israel, al que no reconoce como Estado. Sin embargo, vende la idea de que su lucha no es contra los judíos, sino contra los sionistas ocupantes de las tierras que considera le pertenecen al pueblo palestino, en el que pretende instalar un régimen islámico y no laico, como lo sugiere la Autoridad Palestina de Cisjordania.

3. ¿Cómo ve Israel a Hamás?

Lo considera como el grupo terrorista culpable de todos los ataques contra su territorio, así como el autor de todos los atentados. En ese sentido, los bombardeos a la Franja de Gaza van dirigidos hacia infraestructura de carácter civil que Israel identifica como fachada para los centros de operaciones de Hamás. Es por ello que las víctimas de las ofensivas israelíes muchas veces suelen ser inocentes tomados como escudos humanos.

4. ¿Quién patrocina a Hamás?

Expertos analistas de la cadena France 24 indican que la teocracia persa de Irán está detrás de ese financiamiento como forma de buscar el debilitamiento de Israel en la región. También señala a Catar, que quiere ser potencia de Medio Oriente, como culpable de las afectaciones mediante el subsidio a grupos extremistas religiosos. Y por último se apunta a millonarios saudís, algunos dependientes de la familia real, de promover ideas fundamentalistas mediante grupos irregulares.

5. Población de la Franja de Gaza, sin escapatoria

La peor parte la llevan los civiles del pequeño espacio, pues no tienen a donde escapar debido a las barreras que rodean su territorio, mediante las cuales Israel y Egipto ejercen un bloqueo económico para ver qué entra y qué sale de la Franja. Además, el desabastecimiento produce altos índices de pobreza y desesperanza, panorama ideal en el que Hamás impone su régimen en el que se exige lealtad y bajo el cual crecen y se adoctrinan a los combatientes del futuro, añadió France 24.

