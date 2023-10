“El Ejército israelí declara el estado de alerta de guerra”, declaró un portavoz militar en un comunicado. Las alarmas siguen sonando en el norte y sur del país, incluido Tel Aviv y Jerusalén.

Casi en simultáneo, el brazo armado del grupo Hamás dijo haber disparado más de 5.000 cohetes desde la Franja de Gaza contra Israel, al tiempo que declaró haber iniciado la operación “diluvio de Al-Aqsa”.

Las alarmas antimisiles sonaron desde las 6:30 (hora local) en las zonas israelíes que colindan con el enclave -gobernado de facto por el movimiento islamista Hamás-, haciendo sonar alarmas de varias ciudades como Tel Aviv, Rehovot o Lod, en el centro del país, Sde Boker, Arad, Dimona o Lakhish, en el sur; o Sderot, Ashkelon o Ashod, en los alrededores de Gaza.

De momento, el servicio de emergencia israelí Magen David Adom (MDA) ha reportado que una mujer de unos 60 años murió “debido a un impacto directo” y otras 15 personas resultaron heridas en el sur de Israel.

Un video compartido en redes sociales muestra uno de los impactos:

Moments ago dozens of rockets and long range missiles were fired from Gaza nonstop towards Israeli settlements. Sirens sounded in different regions including Tel Aviv. Iron Dome failed to intercept.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “ha sido informado sobre la situación” y “convocará en las próximas horas una reunión de altos funcionarios de seguridad”, indicó su oficina.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ya se encuentra en la sede del Ejército de Kirya en Tel Aviv para dirigir la respuesta en Gaza; y el primer ministro se dirige hacia allá para asistir a una reunión de emergencia con todo el aparato de seguridad.

Momentos después del ataque con proyectiles se reportó que milicianos palestinos armados de Gaza se infiltraron en territorio israelí, en la ciudad de Sderot, donde salieron en una camioneta disparando hacia todas partes.

Un vídeo que circula en redes sociales muestra a hombres vestidos de negro con bandas blancas en la cabeza disparando con armas largas desde una camioneta contra una patrulla israelí en plena calle.

Hamas announced the beginning of “Al Aqsa Flood” operation with 5000 rockets fired towards Israeli settlements and cities so far. Hamas also called on Hezbollah, Syria, Iran and Iraq to join the battle against Israel. Israel declared readiness for war. Things will surely escalate

October 7, 2023