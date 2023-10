Estados Unidos endurecerá aún más las medidas para contener la migración ilegal, advirtió este jueves en México el secretario estadounidense de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, después de un acuerdo con el régimen de Venezuela para deportar a ciudadanos de ese país.

“Haremos que sea más difícil ingresar por medios ilícitos”, dijo Mayorkas a la prensa, luego de una reunión de seguridad con funcionarios mexicanos presidida por el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Como consecuencia, se practicará “una rápida repatriación, también el retorno de migrantes y la prohibición de su reingreso”, agregó Mayorkas al confirmar el acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro.

“Hoy Estados Unidos anunció un acuerdo con Venezuela para repatriar a venezolanos que no aprovechan las sendas legales y que llegan de manera irregular a la frontera sur y no califican para recibir el ingreso”, indicó el secretario, aunque no detalló si ese acuerdo implica un cambio en la política de Washington con Venezuela, sometida a duras sanciones económicas por considerar que Maduro ejerce el poder ilegítimamente.

El funcionario recordó que Washington otorgó estatus de protección temporal a los venezolanos que habían llegado a Estados Unidos hasta el pasado 31 de julio, por lo que quienes ingresaron ilegalmente después de esa fecha quedan excluidos del beneficio.

También reiteró que el presidente Joe Biden no ha variado su política sobre el muro fronterizo con México, que será ampliado en áreas vulnerables a la migración ilegal. “No hay ninguna nueva política del gobierno con respecto al muro fronterizo”, sostuvo Mayorkas, remarcando que para la administración Biden una barrera “no es la respuesta”.

Biden ya había justificado la decisión más temprano, explicando que los fondos habían sido asignados por el Congreso para ese fin durante el gobierno de su antecesor Donald Trump y que legalmente no podía cambiar su destino.

“Nuestra posición nunca ha cambiado”, enfatizó Mayorkas, señalando que el texto publicado este jueves en el registro federal “ha sido descontextualizado”.

Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de 2024, se ve sometido a una fuerte presión, no solo de los republicanos, que le acusan de haber causado una crisis migratoria en la frontera con México, sino también de algunos demócratas al frente de ciudades desbordadas por la llegada de migrantes.

Según datos oficiales, la patrulla fronteriza ha interceptado a venezolanos más de 100.000 veces en la frontera con México desde mayo hasta finales de agosto de este año. En el mismo periodo del año anterior la cifra fue de alrededor de 43.000.

Ante este panorama, Biden ofreció amparo migratorio a 472.000 venezolanos durante 18 meses para que puedan obtener permiso de residencia y trabajo. Pero solo se aplica a los que llegaron al país antes del 31 de julio de 2023. Los que llegaron después de esa fecha y no tienen “una base legal” para permanecer en Estados Unidos serán expulsados.

“Estados Unidos reanudará las repatriaciones a Venezuela de venezolanos que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos”, remarcó el Departamento de Seguridad Interior (DHS) en un comunicado, que asegura que “las autoridades de Venezuela” han dado su visto bueno.

En un comunicado, el régimen de Maduro también confirmó el acuerdo que permite “la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos a través del programa ‘Vuelta a la Patria'”.

“No entren a la selva del Darién”

La deportación comenzará “rápidamente”, afirmó otro funcionario estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica. “Ya hemos identificado a personas bajo custodia que serán expulsadas rápidamente en los próximos días”, dijo, especificando que todas ellas “no han podido demostrar que tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos”.

Cuando un migrante llega a Estados Unidos, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración llevan a cabo las llamadas “entrevistas de miedo creíble”, en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.

Haciendo referencia a las sanciones estadounidenses, Caracas atribuye la migración a la “aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo” de la economía. El gobierno estadounidense se ha mostrado dispuesto a levantar de manera progresiva las sanciones financieras que impuso al país si Maduro y la oposición alcanzan acuerdos para las elecciones previstas el próximo año.

Unos 7 millones de los 30 millones de venezolanos han emigrado del país como consecuencia de una crisis que provocó una reducción del 80% del PIB en 10 años. El gobierno estadounidense ha puesto en marcha una serie de “vías legales” para que los migrantes entren en el país e insta a los venezolanos a utilizarlas.

“Cientos de miles de venezolanos” han entrado en el país mediante un mecanismo humanitario o pidiendo cita a través de una aplicación móvil, informó el DHS.

“No entren en la selva del Darién”, una zona pantanosa entre Panamá y Colombia, “no emprendan el extraordinariamente peligroso viaje hacia el norte” para “luego ser devueltos” a Venezuela, exhortó el funcionario.

