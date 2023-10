Diana*, una colombiana que quedó atrapada en Israel en medio de la guerra con el movimiento islamista Hamás, conversó en los micrófonos de La W sobre la situación actual que se vive en el aeropuerto de Tel Aviv.

Según detalló, “yo estaba en Jerusalén, me vine para Tel Aviv porque el vuelo era a las 4:30, hasta esta mañana estaba todo muy bien, pero lamentablemente cuando ya había pasado todos los controles, me llegó un correo diciendo que el vuelo había sido cancelado, entonces me tocó volver a entrar al país”.

De igual manera, explicó que es una situación muy estresante, “se escuchan caer los misiles, estoy muy preocupada. Me han dicho que hay la probabilidad de un vuelo humanitario, pero no tenemos nada claro y yo estoy realmente desesperada, no consigo nada para poderme ir. Estoy buscando cualquier aerolínea que me saque a cualquier lugar seguro, pero no ha sido posible”.

“Cada vez veo esto más negro, veo la escalada más grave y con el paso de los días va a ser más difícil que nos saquen de aquí”, añadió.

La colombiana señaló que viajó a Jerusalén con su esposo por vacaciones y este era su último destino del viaje. “De aquí volábamos a Madrid y luego a Colombia. Lamentablemente llegamos el viernes 6 y el 7 arrancó toda la guerra. Vinimos a vivir la guerra, no pudimos hacer mayor cosa acá”.

Cabe destacar que la Cancillería de Colombia confirmó que, en un vuelo de la Fuerza Aérea, el Gobierno repatriará a turistas colombianos que se encuentran en Israel.

