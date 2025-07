En un trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad india, una niña de tan solo cuatro años perdió la vida luego de caer desde el piso 12 de un edificio.

Se trata de un lamentable accidente ocurrió cuando su madre la sentó sobre cerca de una ventana sin protección mientras le ponía los zapatos. Según se reporta, la pequeña perdió el equilibrio y cayó al vacío, falleciendo de manera instantánea.

Los dolorosos hechos fueron capturados por cámaras de seguridad del edificio, lo que ha llevado a que el caso retumbe no solo en la comunidad directa sino también a nivel nacional, provocando una mezcla de conmoción y cuestionamientos sobre la supervisión materna y las condiciones de seguridad en las edificaciones de gran altura.

El accidente sucedió mientras la madre, cuya identidad se resguarda por respeto al luto y la investigación en curso, realizaba actividades dentro del apartamento sin percatarse del peligro que implicaba sentar a la niña en la ventana, que carecía de rejas de protección.

Después del incidente, la madre desesperada alzó un grito de auxilio que alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato, pero lamentablemente, la pequeña ya había fallecido. Pronto, sobre el hecho se desplegaron las autoridades que investigan una posible negligencia adicional al infortunado descuido.

Estos sucesos se han convertido en el caldo de cultivo para un debate nacional en la India respecto a la seguridad infantil en viviendas situadas a gran altura. Los cuestionamientos apuntan tanto a la responsabilidad parental como a las medidas que deben reforzarse en las edificaciones.

