Más de 280.000 personas fueron evacuadas en Shanghái por el tifón Co-May, que tocó tierra en China en las últimas horas, provocando lluvias torrenciales y fuertes vientos, informaron los medios estatales.

(Vea también: Respiro para Colombia por tsunami provocado por el terremoto en Rusia; UNGRD se pronunció)

El observatorio meteorológico de Shanghái emitió una alerta naranja por tormentas, el segundo nivel más alto de advertencia, mientras la lluvia azotaba la ciudad.

Casi si un tercio de los vuelos (640) de los dos aeropuertos internacionales de Shanghái fueron cancelados, según las autoridades. Más de 1.900 refugios temporales fueron instalados en toda la ciudad, donde llueve de manera considerable.

Lee También

Typhoon Co-May Batters Zhoushan’s Dongji Island, China.

Powerful waves were seen crashing violently as Typhoon Co-May made landfall today.

Note: Chinese officials have issued a tsunami alert for areas near Shanghai, southern Zhoushan in Zhejiang Province, and Taiwan – TASS. pic.twitter.com/VXtaYkylPs

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 30, 2025