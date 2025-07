Una línea de producción capaz de ensamblar un carro por minuto suena a ciencia ficción, pero ya es una realidad en China. Se trata de la nueva mega fábrica digital de Avatr Technology, un complejo automatizado que opera casi sin intervención humana y que combina inteligencia artificial, red 5G y un sistema de gemelo digital para llevar la eficiencia a otro nivel.

La planta es tan avanzada que puede armar un vehículo completo cada 60 segundos, gracias a que todo está conectado en tiempo real: desde los robots que ensamblan hasta las herramientas que inspeccionan, pasando por el transporte de piezas y el control de calidad. Todo, absolutamente todo, está monitoreado y sincronizado en una red inteligente.

Y no solo es rápida: también es versátil. La fábrica está diseñada para producir distintos tipos de carros al mismo tiempo, con hasta 1.280 configuraciones diferentes, incluyendo opciones de propulsión variadas y marcas distintas. Eso se logra por medio de una infraestructura flexible que adapta la línea de producción en segundos.

¿La calidad? También se maneja a otro nivel. El complejo cuenta con 369 sistemas de monitoreo, 26 estaciones de inspección y herramientas de visión computarizada que trabajan en 25 escenarios distintos. Todo está bajo control en 73 estaciones de trabajo que garantizan que cada carro salga perfecto.

Detrás de esta fábrica están tres gigantes: Changan Automobile, Huawei y China Unicom, que se unieron con Avatr para poner en marcha este centro de producción de última generación, según reportó Car News China, con base en datos de Auto-Home.

