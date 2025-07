La historia del ingeniero caleño, que se convirtió en una figura destacada al trabajar de cerca con Elon Musk en SpaceX, la compañía aeroespacial que busca revolucionar los viajes espaciales y colonizar Marte, se conoció este domingo 27 de julio en ‘Los Informantes’.

(Vea también: Colombiano murió en España, luego de que su bicicleta eléctrica explotó mientras dormía)

Allí, Torres reveló no solo su trayectoria profesional, sino también los desafíos y aprendizajes de trabajar en un entorno tan exigente como SpaceX, bajo el liderazgo de una de las mentes más brillantes y controversiales del mundo.

A sus 17 años, gracias a una beca deportiva como tenista, dejó Colombia para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Politécnica Estatal de California. Antes de unirse a SpaceX, trabajó en el sector salud, pero una crisis personal lo llevó a replantear su vida.

Lee También

En 2014, cuando SpaceX estaba cerca de obtener la certificación de la Nasa, Torres fue contactado a través de LinkedIn para unirse a la empresa.

¿Cómo es Elon Musk como jefe en SpaceX?

Sebastián Torres tuvo su primera reunión con Elon Musk dos meses después de ingresar a la compañía. La experiencia fue desconcertante.

“Primero me tocó hacer una presentación y él vio la primera diapositiva, luego la segunda y se paró y se fue. Yo quedé como ‘uy, a este man no le gustó nada de lo que vine a mostrar’. Luego entendí que en SpaceX tenemos una forma de ser más eficientes, donde tú entras a una reunión, encuentras lo que necesitas y ya te puedes ir”, recordó.

Acá, el momento en el que contó su dicha situación:

Musk, según Torres, es un líder singular. “Es un hombre enfocado en las metas, extremadamente inteligente y de muy pocas palabras”, afirmó en el mencionado programa.

Pero también destacó su lado humano: “De él lo que más me cautivó es que está obsesionado con lo que está haciendo y eso se transpira y todo el mundo lo siente. Elon tiene un humor muy particular, hacía chistes como muy raros y uno no entiende. Parte de lo que hacía es que usa mucho los memes”.

Tres años después de su llegada, en 2017, Torres fue nombrado líder del proyecto del motor Raptor, uno de los motores de cohete más avanzados y poderosos de la historia, diseñado para impulsar la nave Starship hacia la Luna y Marte.

Este rol lo colocó en el corazón de la visión de Musk, trabajando directamente con él en revisiones técnicas y decisiones críticas. Torres describe a Musk como alguien omnipresente: “Ese man estaba ahí todo el tiempo. Si ibas el domingo te lo encontrabas, ibas a las 5:00 de la mañana y a veces te lo encontrabas, él estaba mucho tiempo ahí. Ese es como su bebé, su proyecto más importante”.

Sin embargo, liderar en SpaceX no fue fácil. Torres describió un ambiente laboral intenso: “Es un lugar muy estresante. La gente se frustra mucho con él porque tiene una forma muy dura, él usa mucho el miedo como liderazgo. Te amenaza y te dice ‘si no haces esto bien, te echo’. A veces echa la gente al frente de todo el mundo”.

Esta presión constante, combinada con la exigencia de resultados inmediatos, marcó su experiencia. Después de siete años en SpaceX, en 2021, Torres decidió renunciar, buscando un equilibrio personal tras años de alta presión. Sin embargo, su salida fue abrupta.

“Yo presento mi renuncia y me llaman y me dicen: ‘Gracias por tu aviso de 30 días, pero como tu contrato es AIU, nosotros tenemos la capacidad de decirte que tu último día es hoy’. No me despedí de nadie”.

Una cláusula de confidencialidad en su contrato le impidió compartir detalles específicos del ambiente laboral, pero sus declaraciones reflejan un entorno donde la excelencia se exigía a cualquier costo.

¿Quién es Sebastián Torres?

Es un ingeniero colombiano nacido en Cali, Valle del Cauca, que ha destacado por su trabajo en SpaceX, la compañía aeroespacial fundada por Elon Musk. Su historia refleja una trayectoria de superación, resiliencia y pasión por la tecnología, que lo llevó de su infancia en Colombia a convertirse en una figura clave en proyectos espaciales de vanguardia.

Antes de unirse a SpaceX, Torres enfrentó momentos difíciles. Trabajó en empresas del sector salud, como Baxter (cinco años como supervisor de producción e ingeniero de calidad) y Endologix (tres años desarrollando soluciones para trastornos aórticos).

Sin embargo, el estrés acumulado lo llevó a un descanso que desencadenó una crisis personal. Esto lo motivó a apartarse del mundo empresarial, certificarse como instructor de yoga y meditación, y enfocarse en su crecimiento personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sebastian Torres (@priority_shift)

En 2014, SpaceX contactó a Torres a través de LinkedIn, cuando la empresa aún no era ampliamente conocida. Inicialmente, trabajó como ingeniero de desarrollo de proveedores, mejorando la producción de componentes para cohetes. Con el tiempo, ascendió hasta convertirse en Technical Project Leader del proyecto de los motores Raptor, esenciales para la nave Starship, diseñada para misiones a la Luna y Marte.

¿Quién es Elon Musk?

Es un empresario, inventor y visionario tecnológico nacido en Pretoria, Sudáfrica, en 1971. Es conocido por ser el fundador y CEO de varias compañías innovadoras que han transformado industrias:

Tesla: fabricante de vehículos eléctricos y soluciones de energía renovable.

SpaceX: empresa aeroespacial enfocada en la exploración espacial y la colonización de Marte, creadora de los cohetes Falcon y la nave Starship.

Neuralink: compañía que desarrolla interfaces cerebro-computadora para conectar el cerebro humano con la inteligencia artificial.

The Boring Company: empresa dedicada a construir túneles subterráneos para mejorar el transporte urbano.

xAI: organización que trabaja en la construcción de inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento científico humano.

Musk es reconocido por su enfoque en proyectos que buscan resolver problemas globales, como el cambio climático, la exploración espacial y la sostenibilidad. También es una figura pública influyente, con una gran presencia en redes sociales como X, donde comparte sus opiniones y avances de sus empresas.

Su estilo de liderazgo y sus ambiciosos objetivos, como colonizar Marte, lo han convertido en una figura polarizante pero indiscutiblemente impactante en la tecnología y la innovación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.