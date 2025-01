Un reciente suceso espacial capturó la atención , los fragmentos del cohete Starship, de propiedad de Elon Musk, fueron avistados luego de una explosión poco después de su lanzamiento desde Estados Unidos.

La anomalía fue comparada con un espectáculo de fuegos artificiales por parte de usuarios de X, que compartieron varios videos en los que se observan destellos en el cielo.

Este incidente tuvo lugar la noche de este jueves 16 de enero y fue confirmado por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) de República Dominicana, territorio donde fue más evidente el suceso.

Desde luego, los internautas reaccionaron frente a la misión fallida que pretendía llevar satélites al espacio.

“Hay un video en el que se ve el momento justo de la explosión, está increíble jaja. Qué lastima que no haya podido desplegar los satélites”, comentó un usuario.

A pesar de las dramáticas imágenes captadas por los ciudadanos, el IDAC aseguró que los fragmentos del cohete no representaron una amenaza para la seguridad del espacio aéreo ni para los habitantes del país.

“Queremos tranquilizar a la población, ya que los restos de la nave espacial nunca representaron un peligro para el espacio aéreo de la República Dominicana, ni para la seguridad de los ciudadanos”, mencionó el IDAC en una declaración oficial.

A pesar del bajo potencial riesgo, las autoridades tomaron precauciones inmediatas. “De manera preventiva, las aeronaves que estaban listas para despegar desde los aeropuertos de La Romana, Punta Cana, Las Américas José Francisco Peña Gómez y Santiago fueron mantenidas en tierra”, explicaron desde el IDAC.

Esta medida fue una respuesta directa para asegurar que no existieran interferencias o peligros derivados de la dispersión de los fragmentos en el cielo.

El magnate, lejos de lamentar la pérdida, aseguró que se trata de una prueba y que estaba listo para ese tipo de resultado.

“Starship es el primer diseño de cohete en el que el éxito en hacer vida multiplanetaria está en el conjunto de resultados posibles”, escribió Musk en X.

Starship is the first rocket design where success in making life multiplanetary is in the set of possible outcomes https://t.co/njFvR3z3AD

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2025