El presidente Donald Trump tildó de “ridículo” que su antiguo aliado y multimillonario Elon Musk haya creado un nuevo movimiento político en desafío al “sistema de partido único” en Estados Unidos.

El sábado, Musk, el hombre más rico del mundo que se ha reconvertido en un duro crítico de Trump, aseguró que fundó el que bautizó como “Partido de América”.

“Creo que es ridículo crear un tercer partido”, dijo el presidente republicano a los periodistas antes de abordar su avión rumbo a Washington. “Siempre ha sido un sistema bipartidista, y creo que crear un tercer partido solo contribuye a la confusión”.

“Terceros partidos nunca han funcionado. Así que podemos divertirnos con eso, pero creo que es ridículo”, agregó Trump.

Musk y el presidente estadounidense fueron hasta hace poco aliados cercanos. El multimillonario tecnológico, jefe de Tesla, SpaceX y la red social X, fue el principal donante de la campaña del republicano en 2024.

Pero el dueto protagonizó una amarga disputa por la megaley fiscal del presidente, aprobada por el Congreso y que Musk calificó de “explosiva” para la deuda estadounidense.

El multimillonario, que tiene la ciudadanía estadounidense desde 2002, prometió hacer todo lo que esté en su mano para que los legisladores que votaron a favor de la ley pierdan su escaño.

