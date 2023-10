Después de lo que fue el estreno de su más reciente canción ‘El jefe’, Shakira ha sido noticia en diferentes portales de entretenimiento por algunas declaraciones que han hecho personas que habrían trabajado a su lado.

(Vea también: Causa por la que se le metió el agua al nuevo colegio de Shakira, en Barranquilla)

En uno de los casos, una mujer identificada como Cristina Cárdenas aseguró que la artista despreciaba y humillaba, ya que vio sus actitudes en varios de los rodajes en los que participó.

Ahora, un hombre que aseguró haber transportado a la barranquillera en Madrid, España, hizo afirmaciones parecidas y hasta señaló a Tonino, hermano de la artista.

El medio Socialité, de Telecinco, aseguró haber tenido contacto con un ciudadano que habría trabajado con Shakira y que no tiene muy buenos recuerdos de ello. Incluso, reveló algunas de las peticiones que le hicieron para poder trabajar con ellos.

“Confirmo que la experiencia con Shakira y su hermano Tonino en Madrid fue una de las más desilusionantes en mi carrera profesional. No estoy acostumbrado a que me obliguen a firmar un dossier de 40 páginas donde figuraban peticiones peregrinas. Entre ellas, no poder mirarla a los ojos, no hablarle ni dirigirme a ella bajo ningún concepto”, le dijo al informativo.