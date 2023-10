Shakira es una de las artistas más nominadas en los Premios Billboard a la música latina que se celebrarán este jueves 5 de octubre en Miami. Antes, la barranquillera estuvo en un panel con la revista y su directora de contenido, Leila Cobo, para hablar de su música y carrera.

Allí habló de cómo hizo historia como una de las artistas más exitosas en las listas de Billboard y lo que sigue en su carrera. Además, habló de lo importante que son sus fanáticos para ella y sobre la importancia de sus hijos en el proceso creativo actual.

La propia revista, después de la conversación entre Shakira y Cobo, destacó algunas frases que marcaron la pauta de este espacio que se realizó en la Semana de la música latina Billboard 2023, previa a la gala de premiación.

“Ahora estoy en una fase de luna de miel con la música y con mi carrera”

Cuenta Shakira que está muy inspirada en este momento de su vida, que como todo, ha tenido momentos en que la tenían que arrastrar al estudio, “peleas con tu trabajo, todo el mundo lo hace”, pero que ahora está en una fase de enamoramiento tremenda. “Estoy en una fase de luna de miel”, dijo sobre su música y su carrera.

“Escribir música es una catarsis”

Y sí que ha sido notorio este punto desde que se confirmó su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. Para Shakira, la composición y la escritura siempre ha desempeñado un papel terapéutico. “Escribo más cuando estoy en mi peor momento. La vida me da un golpe, y de esto he aprendido mucho y me siento más fuerte. No pensé que tuviera tanta energía vital para superar determinadas etapas de la vida. Y resulta que yo era menos frágil de lo que pensaba. Mi música ha sido mi principal herramienta de supervivencia”, dijo en la charla.

“Tengo un público que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón”

Para la barranquillera el apoyo de sus fanáticos ha sido vital, “han estado a mi lado, tomándome de la mano. Así los he sentido, abrazándome, consolándome, motivándome, inspirándome. No me sentí sola porque tengo un público que ha estado conmigo desde que tengo uso de razón, bueno, en el mundo de la música, desde que tenía 14 años. Poco a poco fue creciendo mi relación con el público y mi experiencia de ser un artista del pueblo y para el pueblo”.

“No hay una fórmula a la hora de componer”

Aún así, sin tener una fórmula lo que Shakira hace lo convierte en oro. Detallo que en realidad escribe ideas, incluso melodías, en aviones y hasta en la ducha. “Hay momentos en los que me encanta reunirme con amigos, con gente con la que me siento cómoda, porque es un proceso muy íntimo, el proceso de componer”.

“Mis hijos tienen muy buen instinto”

Shakira contó de nuevo la historia de como Milán, su hijo, fue quien le insistió que hiciera una canción con Bizarrap. “Tienen buen instinto. Los escucho mucho. Cada vez que voy a sacar algo les digo: ‘¿Qué les parece esta canción?’, a ver qué se imaginan”.

“Estar en Barcelona era prácticamente estar sola”

Que en Barcelona no exista una industria musical activa como sí pasa en Miami, donde tiene hoy su residencia, es un gran cambio para ella. Contó como cada vez que tenía una idea tenía que esperar a que el productor estuviera en Europa y tuviera ganas de venir a Barcelona. “Todo fue muy lento y muchas ideas quedaron en el vacío. Me quedé sin poder ejecutar muchos de mis planes. Creo que por eso también estaba desmotivada. Ahora estar aquí, cerca de tantos compañeros, productores, músicos y amigos, es una gran motivación”.

“Quería hacer algo del género regional mexicano”

Sobre El jefe, su más reciente sencillo con Fuerza Regida contó que le encantó trabajar con los compositores Keytin y Edgar. “Son grandes amigos. Queríamos hacer una canción que retratara la realidad de muchos. Además, quería hacer algo del género regional mexicano, pero darle un toque de ska. Si te fijas, la canción tiene un poco de esa sensibilidad. Podría ser música balcánica o británica, pero no, todo está en un marco regional mexicano”.

