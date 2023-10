Te presentamos 10 canciones en inglés de la artista que quizás no conocías. ¡Hagamos un pequeño viaje a través de los años y diferentes épocas!

En la entrega de estos premios, en la que fue reconocida como “leyenda global, ícono mundial”, la barranquillera cantó sus grandes éxitos, tales como She Wolf, Te Felicito, TQG, Objection (Tango), Whenever, Wherever, entre otros.

Sin embargo, más allá de esas célebres canciones, Shakira también ha escrito e incursionado en otros ritmos y géneros musicales. Ha escrito y cantado literalmente de todo: rock, pop, balada, reggaeton, bachata y más, en los que siempre hace actuaciones, colaboraciones e interpretaciones magistrales.

HUUUGE CONGRATS to a global legend, cultural icon, and our 2023 #VMA Vanguard recipient, @Shakira !! pic.twitter.com/JaWfPu94aM

Su repertorio musical, versatilidad, talento al bailar y su capacidad para componer, la han convertido en un ícono mundial, y no es para menos, después de 30 años del inicio de su carrera musical continúa cosechando éxitos en la industria y conmemoraciones en su honor.

¿Conoces estas 10 canciones en inglés de Shakira? ¡Vamos a verlo!

‘How Do You Do’ es la primera canción del álbum ‘Oral Fixation’ de Shakira, lanzado en el 2005, en la que se hace preguntas sobre la fé, el papel de Dios y su influencia en el destino de los hombres. Una canción que no dejó indiferentes a muchos por el tema que trata, pero que es muestra de la versatilidad de Shakira para cantar, componer e incluir en sus creaciones musicales diferentes sonidos y sensaciones.

What language do you speak?

If you speak at all

Are you some kind of freak

Who lives to raise the ones who fall?