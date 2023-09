Luego de que tuvo una notable aparición en la alfombra roja con un vestido despampanante, Shakira demostró en los ‘MTV Video Music Awards’ las razones por las que se ha catapultado como una figura a nivel internacional.

La cantante colombiana demostró su capacidad de baile, interpretación, coreografía y de improvisación durante su aparición en el escenario que tiene gran capacidad para ofrecer espectáculos de lujo.

~ Watch Shakira performing a medley of her hits at the #VMA as a celebration of her Video Vanguard Award!

~ Mira la presentación de Shakira en los #VMAs como celebración del premio Vanguard que recibió hoy! pic.twitter.com/SuNIjoxfhQ

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) September 13, 2023