La cantante colombiana Shakira será homenajeada por Billboard como ‘Mujer del año’ durante la celebración del primer evento ‘Mujeres latinas en la música’, que se celebrará el 6 de mayo en el auditorio Watsco de Miami.

Se trata de un programa musical de dos horas, presentado por Ivy Queen y Jacqueline Bracamontes, que tiene como objetivo celebrar a las artistas, ejecutivas y creativas latinas que trabajan de manera proactiva por un cambio positivo que traiga inclusión y paridad de género en la industria de la música.

“Shakira es la mujer definitiva en la música. Gracias a ella, las mujeres latinas de todo el mundo se han empoderado para escribir e interpretar música profundamente personal“, dijo Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latinoamérica y también de origen colombiano.

“Creó un movimiento por su cuenta y sigue siendo más relevante que nunca hoy en día, con gracia, una profunda tradición de retribución y un enorme talento. Ella es la definición de una mujer en la música”, agregó Cobo en un comunicado de Billboard.

