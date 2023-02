A través de su cuenta oficial de Twitter , Ana Gabriel se disculpó con el público asistente a su primer concierto de la gira 2023-2024, pero también pidió que se le respetara en el escenario, pues al parecer, luego de hablar con su público, este le exigió que se pusiera a cantar.

Pese a la situación difícil que tuvo que vivir, la primera en su carrera como ella lo indicó, aseguró que se seguiría presentando y continuara dando lo mejor de su parte para darles conciertos “lleno de amor y música”.

—

A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como Artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pic.twitter.com/56QXC6L5x3

— Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) February 26, 2023