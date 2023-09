Con el lanzamiento de ‘El jefe’, Shakira volvió a ser centro de los comentarios. Y precisamente, haciendo referencia al título de la canción, muchos quisieron averiguar cómo es la cantante cuando está al mando. Sin embargo, parece que la colombiana no pasó la prueba, pues una exempleada ‘la rajó’ con algunas confesiones.

Se trata de Cristina Cárdenas, quien trabajó con la barranquillera durante algunos años. Ella era la coordinadora de los extras que hacían parte de los rodajes de Shakira.

La española ya había hablado sobre la cantante hace algunos años, pero reapareció luego de que se lanzara la polémica canción. De acuerdo con Cárdenas, ella fue testigo de varios malos tratos por parte de la colombiana.

“He trabajado con ella en los rodajes y he podido ver el trato que da a los figurantes (extras), que es nefasto. Es que no hay palabras. Cuando pones por contrato que los figurantes, cuando tú pases, se tienen que levantar y ponerse de cara a la pared, no hay más palabras”, comenzó diciendo en una conversación con el programa ‘Vamos a ver’,y continuó: