Shakira sigue sonando por los medios de comunicación locales e internacionales. Cada vez, más personas se suman a su lista de fanáticos, esto debido a su innegable éxito que ha estallado aún más, luego de su separación con Piqué.

(Lea también: Se le metió el agua al nuevo colegio de Shakira; niños tuvieron que desalojar la institución)

Recientemente ha tomado fuerza un video en redes sociales, del cual no se conoce su origen ni contexto. Sin embargo, en él se observa a la cantante empujando de manera grotesca a una mujer mayor, como señalan en los comentarios, quien, al parecer, es una fan que la estaba esperando para acercarse y saludarla.

Aunque algunas personas tratan de defenderla y así impedir que su imagen se vea opacada, otros internautas aseguran que no es primera vez que la artista actúa de alguna forma grosera con los paparazzi o seguidores. No obstante, quienes tratan de justificarla explican que nadie tiene porque tomarse atribuciones y acercarse más de lo normal, o a entorpecer su paso y hacerla sentir incómoda.

El clip se volvió popular rápidamente en las diferentes plataformas, en especial TikTok.

(Vea también: Shakira, en medio de “tensión y angustia” por escolta suyo que agredió a fanático)

Los seguidores y no seguidores han comentado al respecto: “Imagínate salir bien contenta de tu casa para ir a ver a tu idola y tu idola te salga con ese empujón de “quítate de mi camino”, “La señora se le pone enfrente como para que se detenga afuerza obvio si ella esta invadiendo el espacio personal ella tambien tiene derecho a hacerla a un lado”, “Claro que la empuja en nivel Dios cierto ha trabajado mucho para estar en ese lugar privilegiado, pero no le da derecho a maltratar o menospreciar a sus fans”, “No me extraña, por eso Piqué terminó repudiándola, por egocéntrica y déspota”, se lee en la caja de comentarios.