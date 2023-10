Carolina Acevedo exaltó a su novio, exexposo de otra famosa, como parte clave dentro del proceso que la llevó a coronarse como la mejor de la quinta temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’.

Así lo contó en el podcast de ‘El zoológico’ en Spotify, al recordar que acudió a Lucas Jaramillo, su pareja, para algunas preparaciones que le sirvieron como prueba en medio del aprendizaje propio del mencionado concurso.

“Hacíamos experimentos en la casa los dos hasta que se fue y ya no hice más experimentos porque yo llegaba demasiado cansada. Estudiaba y si veía una receta interesante la anotaba, a veces salía, a veces no salía”, reconoció.

Por esa razón, después de su victoria en el programa de cocina de Canal RCN entre celebridades, fue contundente sobre la idea que tiene al finalizar esa experiencia en la competencia.

La tolimense, que ha tenido varios amores en su vida, aseguró en esa entrevista que espera tomarse un aire de la actuación después de este paso por el ‘reality’ de la televisión colombiana.

“Ahora me llamaron para hacer teatro. Les dije que no quiero y después de ‘Masterchef’ salí muy cansada. Dije este año me lo voy a tomar para mí, para hacer mis proyectos, para hacer mis cosas. No quiero ser empleada por este año. Pero es este año no más”, aclaró.