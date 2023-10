Luego de lo que fue su sonada separación de su colega Carmen Villalobos, el actor Sebastián Caicedo se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor y actualmente sostiene una relación con la empresaria colombiana Juliana Diez Duque.

Según ha contado en diferentes ocasiones, está totalmente tranquilo en su noviazgo puesto que ambos van hacia la misma dirección y ponen a Dios como el centro de todo.

“Si no me encuentro con papito Dios no me encuentro con mi chica. Realmente fue él el que me hizo llegar a encontrarme con Juli. Nosotros nos conocimos en la iglesia”, le contó este domingo a la presentadora Eva Rey.

Detalles del noviazgo de Sebastián Caicedo

En el mencionado diálogo, Sebastián Caicedo le contó a la española que Diez Duque fue quien le propuso ser novios y él aceptó, pues “ella quería una relación con propósito”.

“Ella tiene unas bases, unos valores y unos principios cristianos, donde ella quiere que si vuelve a casarse sea para toda la vida. Yo también quiero que si algún me vuelvo a casar sea para toda la vida”, agregó en su relato.

Caicedo, que habló de la posibilidad de casarse y de tener hijos, se sometió a un reto de preguntas y respuestas cortas y allí reveló que no ha tenido intimidad con su novia.

“No lo hemos hecho, es una relación con propósito”, indicó el caleño.

La presentadora se asombró y le preguntó por qué, allí el actor explicó las razones que tienen como pareja.

“Por eso digo que estamos llevando una relación diferente, no basada en las emociones físicas del hombre, sino que queremos guardarnos… Es muy difícil, demasiado difícil, pero le estamos haciendo caso a Dios”, concluyó.

