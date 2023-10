Es de conocimiento público que en el 2022 los actores Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos finalizaron su relación de 13 años. Ahora que cada uno rehízo su vida con otras parejas, el actor se ha animado a hablar un poco de cómo fue el proceso después del divorcio.

(Le puede interesar: Jorge Rausch dice cuántos años duró casado y por qué se divorció: “Fue difícil”)

Recientemente hizo una revelación en la que aceptó que su depresión fue tan fuerte, que casi atenta contra su vida. En una entrevista que dio en la emisora Bésame dijo que intentó de todo, hasta hizo un retiro a Argentina y exploró varios caminos espirituales.

Pero admitió que lo “peor” que pudo hacer fue encerrarse en su finca estando tan deprimido:

“Cuando estaba en mi finca tenía pensamientos raros, como que se me acabó el mundo, apague y vámonos (…) Tuve esos pensamientos suicidas y me quería colgar en un árbol”.

Y es que, según su versión, él fue “juzgado, señalado y calumniado” porque la gente necesitaba un por qué. Al no encontrarlo, lo relacionaban con cualquier persona con la que se tomara una foto o incluso decían que era gay.

(Lea también: Apareció esposo de niñera de Shakira y dejó en aprietos a Piqué con contundente afirmación)

Todo eso lo golpeó y él empezó “a darle poder a la piedra, a la luna, a la pachamama”, hasta que alguien le cuestionó por qué le daba el poder a la creación y no al creador. Por eso, Sebastián Caicedo se empezó a acercar a Dios y a ir constantemente a una iglesia en Medellín.

“Un día se me acerca alguien y me dice:, ‘Sebastián, quiero orar por ti’. Yo le dije, claro, dale. Se me acerca, me abraza y me dice en el oído: ‘Ese día, que estabas mirando ese árbol, tú no estabas solo, yo siempre estuve contigo’”.