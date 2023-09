Jorge Rausch conoció a su ahora exesposa, Orit Feldman, desde pequeño, pues estuvieron en el mismo colegio y además fueron ‘roommates’ cuando se fueron a estudiar en el extranjero.

Su amistad se transformó en amor de pareja; posteriormente, se casaron. Su matrimonio duró 20 años, contó el chef en ‘La sala de Laura Acuña, pero él se concentró tanto en su trabajo que descuidó a su esposa e hijas, y terminó separándose.

En este video (desde el minuto 31:12) se pueden escuchar:

Aunque ahora es muy amigo de Feldman, arquitecta que le ayudó a abrir sus restaurantes, la situación entre ellos no siempre fue tan cordial, confesó el jurado de ‘Masterchef’.

Jorge Rausch dice cómo fue divorcio con su esposa, Orit Feldman

El bogotano contó que el proceso de separación de la mamá de sus hijas no fue fácil, y de hecho, no tenían una muy buena relación. “De golpe, me odiaban un poquito más a mí”, aseguró.

El chef, que explicó por qué sirven poquito en los restaurantes caros, agregó que al principio la que quería separarse era Feldman, pero después la decisión la tomó él.

Luego de un año del divorcio, la relación entre Rausch y su exesposa mejoró y actualmente son muy amigos; de hecho, siguen trabajando juntos.

Quién es la novia de Jorge Rausch

Desde hace unos años, el jurado de ‘Masterchef’ mantiene una relación amorosa con Nathalie Monsalve, modelo que es menor que él por 24 años.

Rausch y la joven tuvieron una ruptura en marzo de 2021, porque ella tenía proyectos en Estados Unidos y se mudó. No obstante, después de unos meses separados, la pareja volvió.

En este ‘post’ se aprecian varias imágenes del chef con su novia:

