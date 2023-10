Juan Sebastián Caicedo es reconocido en Colombia por su participación en producciones como ‘Sin senos no hay paraíso’, ‘Niños ricos, pobres padres’ y ‘Nadie es eterno en el mundo’, además por ser el ex de la actriz Carmen Villalobos. En una nueva entrevista con Eva Rey, reveló en qué términos está su relación con su exesposa.

El actor se mostró con una semblante nuevo, pues cuenta que se convirtió al cristianismo y que ahora ve la vida de una nueva forma, por lo que quiere que la próxima vez que tenga un nuevo matrimonio este se extienda para toda la vida.

Habló del tema con Eva Rey, en su programa de los domingos ‘Desnúdate con Eva’. Comenzó a referirse a su ex, precisamente, porque la periodista la preguntó si quería tener hijos y por qué no los tuvo en el pasado.

“Siempre he querido tenerlos […] Por el trabajo no los tuve. Con mi expareja lo estuvimos planteando y nos pareció que no era el momento, por el trabajo. Siempre lo íbamos postergando y no se dio. De pronto hasta mejor que no haya pasado porque pues no seguimos juntos y a la final son los hijos que sufren”, contó el actor.

Además, reveló que actualmente se siguen hablando por cosas que tienen en común, pero que mantienen la distancia, aunque estén trabajando en una misma casa televisiva.

“Ella tiene su pareja, debe ser cansón escribir por algo. Si trabajamos a veces en la misma cadena. […] No nos hemos cruzado físicamente. […] El día que me la encuentre la saludaré de una mejor manera, es una muy buena persona”, agregó en la entrevista.

Sobre su relación actual, con una empresaria, señaló que está siendo sincero y ha entregado todo de sí, a pesar de que tiene miedo de que su relación no vuelva a resultar. “Siempre va a haber miedo de intentarlo, pero en este momento ya no le doy el poder a esa persona, a Juli. Sé que los dos estamos con Dios y cuando él está por dentro sabemos a quién recurrir, a veces no estamos de acuerdo y discutimos, pero cuando uno acude a malos consejos uno se va por el lado que no es”

