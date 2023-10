Este sábado se conoció el susto que vivió la presentadora conocida como ‘la Yaya’, quien además es exparticipante de ‘Guerreros’, programa televisivo del Canal 1.

Según le contó la propia Dahian Muñoz al programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, el pasado lunes 2 de octubre se levantó en la madrugada completamente asustada por un fuerte sonido que escuchó en residencia.

“El lunes me tomé dos pastas para dormir porque me tocaba madrugar a trabajar y a eso de la 1:40 de la mañana escuché un ‘boom’ muy en el fondo de mis sueños. Yo tengo un perrito y se fue a la sala a toda ladrando atacado. Me levanté y le pregunté a mi compañera porque estaba con una amiga y ella me dijo: ‘Fue una bala’”, comentó inicialmente la comunicadora.