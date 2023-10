En entrevista con el programa ‘Desnúdate con Eva’, Sebastián Caicedo habló de su postura política y se inclinó por la ideología de derecha cuando fue preguntado por el Gobierno de Gustavo Petro.

(Vea también: “Tengo miedo”: Óscar Córdoba, por pregunta sobre Gustavo Petro y negocio que tiene)

El actor, que fue pareja de Carmen Villalobos, comentó que está de acuerdo con el sistema capitalista, pero que también lo atraen los movimientos sociales, dejando claro que es muy diferente ayudar a las personas que regalarles todo.

“Me gusta mucho la política capitalista, pero soy demasiado social porque me encanta apoyar a las personas… Soy de los que da la caña, pero no el pescado“, dijo.

De hecho, el artista, que no votó por Gustavo Petro en las pasadas elecciones presidenciales, lanzó un dardo contra al actual Gobierno Nacional, al indicar que hay que trabajar y no acabar con las personas que tienen estabilidad económica.

“Yo no vengo de familia de dinero, me tocó trabajar muy duro 23 años para llegar a donde estoy, pero, no es regalando, es trabajando, no acabando las personas que tienen modos económicos. Tiene que haber quien genere, que sea un referente”, precisó.