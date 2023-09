Óscar Córdoba, quien recientemente fue involucrado con una supuesta infidelidad, estuvo como invitado en el programa ‘La tele letal’ y allí, además de fútbol, habló de la situación política del país.

El histórico arquero de la Selección Colombia y Boca Juniors comenzó explicando que si bien está al tanto de lo que pasa en la nación a nivel económico y social, nunca se interesó por la política, argumentando, metafóricamente, que hay que estar “loco” para dirigir a Colombia.

“No, gracias a Dios. No sé qué piensa un político cuando se mete en un país como el nuestro, hay que tener una locura para poder dirigir un país. La historia se encargará de juzgarte… Déjame hablando de fútbol”, dijo en el medio citado.

Asimismo, el ahora panelista de ESPN Colombia se atrevió a dar una opinión sobre el Gobierno Petro y comentó que “tiene miedo” con lo que pueda pasar a raíz de las reformas presentadas en el Congreso, pues detalló que tiene una empresa y cualquier cambio (negativo) lo afecta.

“Tengo miedo de lo que pueda pasar con el país porque veo mucha incertidumbre. Yo me manejo mucho en el sector económico, tengo mi pequeña empresa y tengo empleados, todas las reformas a las que nos enfrentamos, que no soy conocedor pero tengo asesores que me enseñan…”, dijo.