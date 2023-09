En entrevista con el programa ‘La tele letal’, Óscar Córdoba manifestó su preocupación con el Gobierno de Gustavo Petro, a raíz de las reformas que ha presentado en el Congreso y que pueden afectar sus negocios.

Hay que dejar claro que el exarquero de la Selección Colombia no habló de expropiación ni de quiebra, pero sí de incertidumbre con la actual administración, teniendo en cuenta su faceta como empresario, pues en la charla hizo énfasis en que tiene empleados y las futuras decisiones del Gobierno no lo dejan dormir en paz.

“Tengo miedo de lo que pueda pasar con el país porque veo mucha incertidumbre. Yo me manejo mucho en el sector económico, tengo mi pequeña empresa y tengo empleados, todas las reformas a las que nos enfrentamos, que no soy conocedor pero tengo asesores que me enseñan”, dijo el ahora panelista de ESPN.

Sin embargo, el exportero de Boca Juniors aseguró que espera que el cambio sea positivo para el país, recalcando que está dispuesto a ayudar si es necesario.

“No sé qué pueda pasar, ojalá que sea positivo porque él [Gustavo Petro] es el piloto de este avión y todos vamos montados, si pilotea mal, nos estrellamos todos. Desde nuestras posibilidades hay que ayudarle”, precisó.

Qué negocios tiene Óscar Córdoba, exarquero de Selección Colombia

Córdoba colgó los guantes en 2009 y desde entonces se dedicó a invertir el dinero ganado en algunos sectores lejanos al fútbol.

Por ejemplo, en una entrevista que dio hace unos años en P4S, el exdeportista contó, sin dar nombres, que invirtió en compañías dedicadas al transporte de combustible, transporte de caña de azúcar, así como en un centro de cirugías estéticas.

De hecho, en el portal mencionado detallan que el vallecaucano es dueño de la empresa World Medical Center, dedicada a procedimientos ambulatorios relacionados con la belleza.

No obstante, estas no son las únicas fuentes de ingreso de Óscar Córdoba, pues es imagen de varias empresas, lidera la consultoría ambiental Ekoacción y, además, trabaja como analista deportivo en ESPN.