‘Masterchef celebrity’ acaba de empezar su edición de 2024 y uno de sus participantes destacados, desde el primer capítulo es Roberto Cano, actor bastante reconocido en Colombia, por participar en producciones como ‘Pablo Pablo’, ‘¿Cómo te llamas?’, ‘Pequeños gigantes’ y más.

Y es que uno de los aspectos más destacados de su vida, aparte de sus habilidades en su carrera, es su relación con la exparticipante de ‘Masterchef celebrity’ y ganadora de la edición pasada Carolina Acevedo, con quienes estuvieron casados por varios años.

Y es que aunque ya pasó mucho tiempo desde que decidieron terminar con su relación, tuvieron un matrimonio bastante célebre en el medio y muchos recuerdan su relación, aunque ya cada quien tiene su propio camino.

Su divorció fue en 2004 y muchos rumores recorrieron la televisión, pero en el programa ‘Se dice de mí’ de hace 5 años de Caracol Televisión, Acevedo decidió contar varias verdades.

“Él se fue a ‘La isla de los famosos’, porque yo estaba chiquita, porque me enamoré de otra persona, vi y me desenamoré. Fue como que él se fue, pero el amor se pasa y te desenamoras. Me casé muy enamorada y después me desinflé. Él fue el que me dijo que se separaba de mí; no fue tan fácil que me hubiera dicho eso, pero en el fondo era lo que yo quería, porque una semana antes había estado hablando con una amiga y le dije: ‘Es que yo me quiero separar, no quiero estar más con él’. […] Él y yo vivimos juntos en la misma casa separados un año; él era mi ‘roommate’, entonces, él tenía novia y yo tenía novio”, dijo en el programa.