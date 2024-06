El exparticipante de ‘La casa de los famosos‘ Alfredo Redes concedió una entrevista a la reconocida emisora y se enteró que el cantante y compositor vallenato había muerto el pasado 21 de mayo en Valledupar.

Alfredo Redes se enteró que Ómar Geles murió

En entrevista con el programa ‘El mañanero’, de la emisora ‘La Mega’, Alfredo Redes explicó por qué nunca se enteró de la noticia.

El locutor indicó: “Murió Ómar Geles, por ejemplo”. El influenciador dijo: “¿Cómo así? Te juro que no lo sabía

“Yo cogí el teléfono hace cuatro horas y mira mi celular está bloqueado porque no me sé la clave y lo bloqueé y así que tengo éste porque me lo prestaron”, contó Redes.

La locutora de la emisora le comentó a Redes: “Un día los levantaron con una canción de Geles en ‘La casa de los famosos’ creo que era ‘El camino de la vida’ y ese día murió”.

Los comunicadores le contaron que Geles murió el pasado 21 de mayo al sufrir un infarto cuando estaba practicando tenis en el Club de Valledupar.

Alfredo se sorprendió y dijo: “No, él no era viejo, era muy joven. Te lo juro que no sabía porque cuando uno está encerrado en casa y tenemos tres o cuatro meses allá se nos acabó la creatividad”.

Luego, contó: “Cuando nos poníamos a cantar en ‘La casa’ se nos olvidaba la letra de la música. Y decíamos: ¿Pero, si era famosa por qué se nos olvida?”.

Los comunicadores le dijeron que el día que se murió Geles sonó la canción, pero nadie les pudo comunicar la noticia.

