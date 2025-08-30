El próximo sábado 30 de agosto, a las 8:00 p.m., el Canal RCN estrenará ‘Miss Universe Colombia, el reality‘, un programa que promete cautivar a los televidentes con una propuesta diferente a los concursos tradicionales de belleza.

Más allá de la pasarela, este formato busca destacar a mujeres reales, con historias de vida inspiradoras y con un profundo compromiso social, que representen la esencia de la mujer colombiana en el escenario internacional.

La expectativa es grande, pues de este proceso saldrá la nueva representante de Colombia para el certamen de ‘Miss Universo 2025′, que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia. Durante las últimas semanas se han revelado los nombres y perfiles de las candidatas que participarán, cada una con un recorrido particular que combina belleza, preparación académica y experiencias personales que las han forjado.

¿Quién es Dairy Gutiérrez, candidata a ‘Miss Universe Colombia’?

Entre todas las participantes, una de las historias que más ha causado admiración es la de Dairy Gutiérrez, candidata que llevará la banda del departamento del Huila. A sus 24 años, esta joven de 1,76 metros de estatura no solo se ha posicionado como modelo profesional, sino que además es contadora pública, lo que refleja su disciplina académica y profesional.

Dairy se describe como una mujer empática, comprometida y con un alto sentido social. Estas cualidades, asegura, han sido moldeadas en gran medida por la situación de salud que enfrenta desde hace varios años: el Lupus Eritematoso Sistémico, una enfermedad autoinmune compleja que puede afectar distintos órganos y tejidos del cuerpo.

¿Qué es Lupus?

De acuerdo con el portal especializado Medline Plus, los síntomas de esta condición varían según la persona, pero suelen incluir dolor e inflamación en las articulaciones, pérdida de cabello, disminución de peso, erupciones cutáneas y una fatiga persistente que limita la rutina diaria. En algunos casos, incluso puede comprometer órganos vitales como los riñones, el corazón o los pulmones.

Lejos de rendirse, Dairy ha aprendido a sobrellevar esta enfermedad con valentía y determinación. Para ella, el lupus no se ha convertido en un obstáculo, sino en un motor que la impulsa a seguir persiguiendo sus sueños. “Si algo me ha enseñado esta experiencia es a valorar cada día, a no dar nada por sentado y a luchar por aquello que amo”, ha expresado en entrevistas previas.

Su participación en ‘Miss Universe Colombia, el reality‘ tiene un doble propósito: no solo competir por el título y tener la posibilidad de representar al país en Tailandia, sino también visibilizar a través de su historia la realidad de miles de mujeres y hombres que conviven con enfermedades autoinmunes.

Consciente de la ‘influencia’ que tienen los certámenes de belleza en la sociedad, Dairy busca inspirar a quienes atraviesan procesos de salud difíciles, recordándoles que la resiliencia y la disciplina pueden abrir caminos incluso en medio de la adversidad.

En la competencia deberá enfrentarse a candidatas con perfiles igualmente sólidos, entre ellas Lucía Risco, con quien disputará la representación del Huila. Sin embargo, la fuerza interior de Dairy, su preparación académica y su experiencia en el modelaje la convierten en una de las favoritas del público.

El ‘reality’ promete mostrar no solo el proceso de transformación de las participantes, sino también los retos físicos, emocionales y sociales que afrontan en su camino hacia la corona. Historias como la de Dairy evidencian que la belleza va más allá de lo estético: se trata también de coraje, perseverancia y sensibilidad humana.

