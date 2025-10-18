La misteriosa muerte de la ‘influencer’ bogotana Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, ha causado gran conmoción y sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

Según versiones de amigos y allegados, la joven habría tenido una fuerte discusión con su pareja, el creador de contenido ‘Samor One’, poco antes de su fallecimiento, detalla Noticias Caracol.

Un amigo de ella, identificado como Robin Alexis Parra, relató que ‘Baby Demoni’ le envió audios llorando y en crisis emocional, y poco después fue informando de su muerte en circunstancias confusas. Parra aseguró temer por su vida tras hacer públicas estas declaraciones.

Por su parte, Yina Calderón, amiga cercana de la víctima, afirmó que el cuerpo de Alejandra presentaba huellas de asfixia y pidió que el caso no quede impune.

Lee También

También reveló que días antes la joven se había sometido a una liposucción y se encontraba feliz con los resultados.

Otro amigo de la joven fallecida, cuyo nombre en TikTok es ‘ChinchePB’, publicó un video en el que hablaba de un procedimiento muy delicado al que la ‘influencer’ se habría sometido. La grabación fue viralizada por otras cuentas de TikTok.

“Muy duro. Ella siempre fue una persona muy luchona, yo pensé que ella iba a salir de esto porque es una persona muy luchona. Ella tuvo dos paros cardiovasculares. […] En la cirugía se aguantó todo el dolor de la cirugía y no era cualquier cirugía, era una liposucción. Imagínese uno aguantar ese dolor”, resaltó el joven.

‘Samor One’, el novio, reconoció que discutieron y que, al regresar al apartamento, encontró a Alejandra “haciéndose daño”, asegurando que intentó auxiliarla y trasladarla a urgencias.

Mientras se investigan las causas, Medicina Legal y la Fiscalía buscan esclarecer si se trató de un agravamiento de su cirugía, un ataque contra ella misma o si hubo intervención de terceros en la muerte de la joven creadora de contenido bogotana.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.