El fallecimiento de Gustavo Angarita este 17 de octubre, a los 83 años, luego de una vida entre las tablas y las cámaras, a tal punto que, para muchos, deja esta tierra como uno de los mejores actores en la historia de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

Su hijo Gustavo Angarita Jr. contó en W Radio cómo fueron esos últimos días de su padre y, en específico, cómo le llegó el momento de morir: “No se fue mal. Aprendí un poco a asumir mi propia existencia, el momento de mi muerte porque no lo vi morirse mal. Estuve con él en el momento en el que sucedió. Se le fue acabando la batería poco a poco y se apagó. Así es la vida”.

Las razones de la muerte de Gustavo Angarita no se han dado a conocer, pero se sabe que durante sus últimos años sufrió de varias enfermedades que lo fueron desvaneciendo poco a poco. A pesar de ello, el hijo del histórico dramaturgo señaló que tuvo un buen acompañamiento médico.

Lee También

“Tampoco fue tan terrible. Debo decir que la atención médico hizo que el final de su vida fuera llevadero e hizo que nosotros pudiéramos disfrutar más tiempo de él”, dijo Angarita Jr.

Aunque reconoce que es algo “muy duro” para él, en la entrevista parecía estar tranquilo y, sobre todo, dispuesto a recordar a su padre por su gran trayectoria en el teatro, la televisión y el cine, pues fue uno de los hombres que le dio un salto de calidad a la televisión colombiana, luego de haber estudiado en Europa. “Él recordaba con cariño sus momentos en el teatro”, dijo Gustavo Angarita Jr.

Es la esposa del actor quien se está encargando de todas las honras fúnebres, pero quieren hacer “una velación normal”, en Bogotá.

Por lo pronto, son decenas los actores que actualmente lamentan la muerte de Gustavo Angarita, pues lo reconocen como un mentor en el campo de la actuación y entienden la relevancia y huella que dejó en Colombia con su presencia en cualquier escenario.

Con él, se apaga poco a poco una generación de actores que fueron los pioneros en la televisión y que con sus diferentes papeles, crearon un hito y un sello en las novelas, series y producciones que se hicieron entre 1960 y 1980.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.