El artista puertorriqueño Anuel AA confirmó su regreso a Colombia con dos grandes conciertos que han despertado la expectativa de miles de seguidores. Su primera cita será el 24 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá, evento que ya registra un ‘sold out’ tras agotar en 30 minutos la preventa.

Un día después, el 25 de octubre, el intérprete de ‘Soldado y Profeta’ y una de las figuras más influyentes del trap latino se presentará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde se espera un lleno total.

De acuerdo con la información oficial, esta será la primera presentación en solitario de Anuel AA en Colombia desde 2019, cuando realizó su gira ‘Culpables Tour’. Su regreso no solo confirma el interés del artista por el público colombiano, sino también su cercanía con Medellín, considerada la capital mundial del reguetón.

El paso de Anuel AA por el país ha provocado especulaciones sobre posibles colaboraciones con artistas locales, especialmente por su estadía en Medellín, ciudad de origen de referentes como J Balvin y Maluma.

Con esta gira, el artista busca reafirmar su influencia dentro del género urbano y fortalecer su vínculo con uno de los públicos más fieles de la región.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.