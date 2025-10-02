El exponente urbano Anuel AA enfrenta una demanda en Estados Unidos luego de que un hombre lo acusara de haberlo agredido físicamente junto con otras cinco personas en un parque de diversiones, según El Nuevo Día, de Puerto Rico.

(Vea también: Julio Correal, emberracado por cancelación del concierto de Kendrick Lamar, alegó corrupción)

De acuerdo con el medio, el recurso legal fue presentado por el abogado Michael Singh a nombre de Fernando Dávila, quien asegura que el artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, y su equipo lo habrían atacado en Volcano Bay, parque acuático de Universal Orlando Resort.

La demanda sostiene que Dávila recibió golpes en la cabeza y el cuerpo en plena vía pública, lo que le ocasionó lesiones físicas y secuelas emocionales que lo dejaron con ansiedad y sin capacidad para cumplir con sus labores habituales.

Lee También

Sujeto alega que Anuel AA y su entourage le dieron una pela brutal contra el piso y lo golpearon creando hasta mutilaciones y daños severos frente a su hija y esposa en Volcano Bay Resort de Universal en Orlando. https://t.co/F9FEmmZSMs — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) October 1, 2025

Qué le piden a Anuel en la demanda

Según el documento, se exige una indemnización de 50.000 dólares por los presuntos daños sufridos. Además de Anuel, también figuran como demandados Universal Orlando Resort y cinco personas que habrían participado en la agresión, aunque sus identidades no han sido reveladas.

El Nuevo Día indicó que entre los demandantes aparecen Dávila, su madre Theresa Castillo y un menor de edad, mientras que el tribunal de Florida será el encargado de definir los pasos a seguir en el proceso judicial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.