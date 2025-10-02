En una entrevista concedida al programa Claro Oscuro de El Espectador, la actriz colombiana Natalia Reyes, recordada por su papel en ‘Terminator: Dark Fate’, habló abiertamente sobre política y sorprendió con sus declaraciones al desmarcarse del presidente Gustavo Petro, a quien en su momento apoyó públicamente durante la campaña electoral.

(Vea también: Natalia Reyes cuenta cómo su baja estatura le ayudó para protagonizar ‘Terminator’)

Reyes fue enfática en que no siente arrepentimiento como tal por su decisión de voto, pero sí una profunda desilusión con el rumbo del gobierno actual.

La actriz recordó que, antes de la segunda vuelta presidencial, ya había expresado sus dudas a través de un trino. En esa ocasión manifestó que no votó por Petro en primera vuelta, pero que en la segunda, ante el panorama del país y teniendo como contrincante a Rodolfo Hernández, decidió apoyarlo con muchas reservas.

Natalia Reyes dice que no es petrista

La actriz expresó:

“No soy petrista. Lo admiraba mucho como senador; me parecía muy valioso y valiente lo que hacía en ese momento. Ante la situación con Rodolfo, que en paz descanse, pensé que la cosa estaba muy difícil. De verdad, por conciencia, hubiera preferido votar en blanco. Pero al final consideré que, después de tantos años de gobiernos de derecha en un país tan conservador, había que darle una oportunidad a algo distinto, aunque fuera con mucha desconfianza”, relató.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Espectador (@elespectador)

La artista explicó que esa publicación en redes sociales, donde manifestó su apoyo a Petro en segunda vuelta, le ha traído constantes críticas hasta hoy. “Ese ‘tuit’ me ha costado la vida. Yo digo ‘buenos días’ y la gente me responde ‘petrista’. Y yo les digo: sí, voté por este señor porque en su momento parecía justo y equilibrado para el país. Pero la decepción vino después, al darme cuenta de que todo terminaba siendo lo mismo, solo con un discurso diferente y usando los mismos medios para llegar al poder”, confesó.

Reyes también hizo una reflexión personal sobre su proceso político. Aseguró que, como ciudadana, había tenido siempre la esperanza de encontrar alternativas reales en el escenario electoral colombiano, pero que lo ocurrido en los últimos años la ha llevado a perder parte de esa ilusión. “La decepción es caer de la inocencia de la joven que creía en él. Los resultados terminan siendo iguales. Al final, uno se da cuenta de que no importa si es izquierda o derecha: los métodos son los mismos”, dijo.

Luego, recordó que durante gran parte de su vida política había depositado su confianza en figuras como Antanas Mockus, por quien votó en varias ocasiones. Sin embargo, reconoció que nunca pudo llegar a la Presidencia porque no estaba dispuesto a hacer los compromisos necesarios que exige el poder en Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.