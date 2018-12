Natalia aseguró a ‘Lo sé todo’ que la idea era que Mackenzie “se viera como una supersoldado del futuro” y, además, luciera “muy grande al lado de la protagonista”. Debido a que la actriz canadiense es “altísima”, los productores encontraron en la colombiana parte de lo que estaban buscando para la protagonista.

“En este caso fue algo que me favoreció. [Además], Linda Hamilton tampoco es muy alta, entonces querían que estuviéramos como a la par las dos, y fue realmente positivo”, añadió la actriz.

Durante la entrevista, Natalia también confesó qué fue lo más duro de hacer esta película, con la cual llegó a Hollywood.

Ella indicó que si bien “fue un proyecto maravilloso”, sintió un gran agotamiento físico después de 6 meses de rodaje:

Official first look at the new #Terminator featuring Natalia Reyes, Mackenzie Davis and Linda Hamilton. Directed by Tim Miller (DEADPOOL). Produced by James Cameron and David Ellison. In theatres 11.22.19. pic.twitter.com/mOz3rxfbAN

— Terminator (@Terminator) August 1, 2018