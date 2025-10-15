Este 15 de octubre se confirmó una noticia que ha causado conmoción: la muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, quien falleció en Bogotá en circunstancias que aún no se han esclarecido.

(Lea también: Confirman muerte de reconocida ‘influenciadora’ en Bogotá; tenía “huellas de asfixia”)

Con casi un millón de seguidores entre TikTok e Instagram, la joven había formado una comunidad digital gracias a su estilo irreverente, su gusto por la música urbana y su imagen como modelo de marcas de ropa urbana.

@pulzocolombia Murió ‘Baby Demoni’ Este 15 de octubre se confirmó el fallecimiento de la ‘influenciadora’ Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’. Por ahora, las causas exactas no han sido esclarecidas, y circulan diferentes versiones sobre lo sucedido, ya que horas antes tuvo una pelea con su pareja. ♬ ■ News News-Drone-IT-AI(963995) – ImoKenpi-Dou

¿De qué murió ‘Baby Demoni’?

De acuerdo con las primeras versiones, fue encontrada inconsciente en su vivienda y trasladada de urgencia a un centro médico, donde finalmente falleció.

Aunque las autoridades aún no confirman la causa oficial de la muerte, varios de sus allegados han compartido versiones diferentes sobre lo ocurrido.

La ‘influencer’ Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, aseguró que la joven tenía “marcas de asfixia”, sugiriendo que podría no tratarse de un suicidio, como se ha especulado en redes. No obstante, aclaró que esa información deberá ser verificada por las autoridades competentes.

Por su parte, el creador de contenido ‘el Barny’, otro amigo cercano, mencionó que el reporte médico conocido hasta ahora habría dejado ver una posible autolesión por asfixia mecánica, aunque reiteró que se trata de información preliminar.

¿Cuántos años tenía ‘Baby Demoni’?

Tenía 24 años y, según había compartido en sus redes sociales, se había sometido a una cirugía estética apenas dos días antes de su fallecimiento.

En sus últimas publicaciones, se mostraba “muy feliz con los resultados”, lo que ha aumentado la incertidumbre entre sus seguidores sobre las causas de su muerte. Además, solía subir algunas fotos con su hija de seis años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Esquin (@baby_demoni_)

‘Baby Demoni’ tuvo discusión con su pareja antes de su fallecimiento

Una de las versiones más comentadas apunta a que la joven habría tenido una fuerte discusión con su pareja pocas horas antes de morir. El propio novio decidió salir a hablar públicamente tras las críticas que recibió en redes sociales.

“Yo me enteré de un par de cosas, la enfrenté y tuvimos una fuerte discusión. Yo estaba muy ofuscado, me salí a tomar aire. A los 15 minutos, ella me dejó un mensaje preocupante. Me devolví lo más rápido que pude”, relató el joven.

Según su testimonio, al regresar al apartamento la encontró en una situación en la que se estaba haciendo daño, por lo que pidió ayuda a los vecinos para trasladarla al hospital. Allí los médicos confirmaron su fallecimiento.

‘La fresa más nea’, un amigo de ella, aseguró que la discusión con el hombre conocido como ‘Samor’ fue por celos. “Estaban disgustados. Supuestamente, ‘Baby Demoni’ y yo teníamos una relación a escondidas, lo que es totalmente falso. Entonces, pues no quiero inconvenientes, no quiero problemas”, declaró.

