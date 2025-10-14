El reconocido presentador y periodista Carlos Vargas, figura destacada de ‘La red’ en Caracol Televisión y miembro del equipo de la emisora Vibra Bogotá, compartió con sus seguidores una experiencia que lo dejó profundamente afectado.

En medio de una reciente conversación con sus oyentes, Vargas reveló que fue víctima de un robo con arma blanca en una calle de la capital colombiana, un hecho que lo tomó por sorpresa y lo dejó incomunicado por varios días.

Con su característico tono espontáneo, el presentador relató los momentos de tensión que vivió junto a un amigo cuando fue abordado por dos hombres en moto.

“Yo siento una bulla detrás de mí, una moto, y volteo a mirar. Un tipo le dice a mi amigo: ‘Quédese ahí, no se mueva’. Todo fue rapidísimo. Se me acerca y me saca un cuchillo, me dice: ‘Entrégueme su celular y deme su clave’. Yo estaba nervioso, pero le di la clave y el teléfono”, narró Vargas visiblemente consternado.

Luego del asalto, el periodista explicó que logró llegar sano y salvo a su casa, aunque muy alterado por lo ocurrido. Su amigo, quien tenía conocimientos sobre seguridad en dispositivos móviles, lo ayudó a bloquear cuentas y cambiar contraseñas para evitar que los ladrones accedieran a su información personal.

“Llegué a mi casa, cogí la tableta, cambié claves, activé el Face ID, todo. Anoche el tipo intentó prender el celular y pedía que dejara cambiar las contraseñas. Le di ‘no’ varias veces hasta que se bloqueó. No tengo teléfono, no tengo nada, estoy incomunicado”, contó.

El relato del presentador causó preocupación entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo y solidaridad. Muchos expresaron su indignación por la inseguridad que se vive en Bogotá, especialmente en zonas donde los robos a mano armada son cada vez más frecuentes.

Esta no es la primera ocasión en la que Carlos Vargas advierte sobre situaciones de riesgo. En meses anteriores, el comunicador había denunciado la existencia de cuentas falsas en redes sociales que usaban su nombre y su imagen para cometer fraudes, solicitando dinero o información personal a personas desprevenidas.

En esa oportunidad, pidió a sus seguidores que no cayeran en engaños y que siempre verificaran las fuentes oficiales antes de compartir datos sensibles.

Ante los recientes hechos, Vargas manifestó su intención de acudir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar el robo y evitar que los delincuentes usen su información personal o su imagen en actividades ilícitas. “¿Será que me toca hablar con la Fiscalía?”, comentó con preocupación, dejando claro que busca proteger tanto su seguridad como la de quienes lo siguen en redes sociales.

¿Qué otro trabajo tiene Carlos Vargas?

Más allá de su trabajo en televisión y radio, Carlos Vargas ha desarrollado un profundo interés por el bienestar emocional y la salud mental. En los últimos años, se ha preparado para ejercer como constelador familiar, una práctica terapéutica que busca identificar y resolver conflictos emocionales o patrones negativos que se repiten dentro de las familias.

El presentador ha contado en varias entrevistas que atravesó momentos difíciles de depresión y que las constelaciones familiares le ayudaron a comprender sus propios procesos internos y sanar heridas del pasado. Gracias a esa experiencia, hoy busca ayudar a otras personas que enfrentan problemas similares a través de charlas, talleres y espacios de reflexión.

Aunque el robo que sufrió lo dejó con un gran susto y sin su teléfono, Carlos Vargas aprovechó la situación para enviar un mensaje de conciencia: “La inseguridad está creciendo, y uno tiene que estar muy alerta. Lo importante es que estamos vivos, eso es lo que cuenta”, concluyó.

