La estrella del pop británico Dua Lipa conquistó Bogotá y cautivó a sus fanáticos colombianos con un gesto inesperado y profundamente emotivo. Se trata de una especie de homenaje a Shakira.

“Hoy quiero cantar una canción que no canto muchísimo, pero es de una artista que me inspira muchísimo. Su música, a través del tiempo y por la manera en que ha tocado tantas mentes y corazones alrededor del mundo”, manifestó la intérprete.

¿Qué canción de Shakira cantó Dua Lipa en Bogotá?

En medio de su presentación, y ante un público eufórico, la cantante interpretó una versión especial de ‘Antología’, uno de los clásicos más queridos del repertorio de la barranquillera.

Antes de cantar el tema de la colombiana, invitó a los presentes en el escenario deportivo a ayudarle a cantar: “Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”.

Dua Lipa cantando Antología en Bogotá 🥹 pic.twitter.com/nFgehGFI2i — Páramo Presenta (@paramo_presenta) November 29, 2025

La escena se viralizó en cuestión de minutos y provocó una ola de emoción entre los asistentes, quienes celebraron no solo el talento de Lipa, sino también el reconocimiento sincero hacia una artista que forma parte de la identidad musical del país.

Dua Lipa bailando y cantando a 2640 metros sobre el nivel del mar! pic.twitter.com/mTD6FJ4qLb — Juanjo Guerrero (@Juanjo_guerrero) November 29, 2025

Dua Lipa cantando a centímetros de mi fue una experiencia religiosa 😍 feed the children mom. pic.twitter.com/nq91FBdwVv — Yojan (@yojantabo) November 29, 2025

