En la madrugada de este domingo primero de marzo de 2026, la reconocida cantante de música vallenata Natalia Curvelo vivió momentos de angustia tras verse involucrada en un accidente de tránsito mientras se desplazaba por las vías del departamento del Cesar.

El hecho causó preocupación entre sus seguidores y en el mundo del vallenato, aunque, por fortuna, todo quedó en un gran susto y cuantiosos daños materiales.

El siniestro se registró aproximadamente a las 3:00 de la madrugada en el tramo vial que comunica al municipio de Bosconia con el sector de Cuatro Vientos.

De acuerdo con los reportes preliminares y lo manifestado por el equipo de la artista, Curvelo regresaba de cumplir con una exitosa presentación musical en el municipio de El Banco, donde había compartido con cientos de asistentes que disfrutaron de su espectáculo.

Según la información entregada, el accidente se produjo cuando una vaca se atravesó de manera repentina en la calzada. La escasa visibilidad de la zona, sumada a la velocidad con la que se desplazaba la camioneta de alta gama en la que viajaba la cantante y su equipo de trabajo, impidió que el conductor lograra esquivar al animal. El impacto fue frontal y de gran magnitud.

El fuerte choque dejó la parte delantera del vehículo prácticamente destruida. Las imágenes conocidas posteriormente evidenciaron los severos daños en el capó, el parabrisas y el sistema de luces.

Sin embargo, los sistemas de seguridad del automotor, entre ellos las bolsas de aire, se activaron oportunamente, lo que permitió proteger la integridad de los ocupantes.

Afortunadamente, tanto Natalia Curvelo como los miembros de su equipo resultaron ilesos. Tras el impacto, todos descendieron del vehículo y se ubicaron a un costado de la vía mientras se evaluaba la situación. Aunque el susto fue grande y la escena impactante, no se reportaron heridos ni fue necesario el traslado a centros asistenciales.

Horas después del incidente, la artista se pronunció a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. En un mensaje cargado de agradecimiento, aseguró que se encontraba bien y que todo había quedado en un “gran susto”. Asimismo, expresó su gratitud por las muestras de cariño y preocupación que recibió apenas se conoció la noticia.

No obstante, la cantante también aprovechó para hacer un llamado a las autoridades y a los propietarios de fincas cercanas a las carreteras nacionales. Señaló la irresponsabilidad de algunos dueños que permiten que sus animales deambulen libremente por las vías, especialmente en horarios nocturnos, convirtiéndose —según sus palabras— en “trampas mortales” para quienes transitan por estos corredores viales.

De igual forma, mencionó que la atención de las autoridades en el lugar tardó más de lo esperado, lo que incrementó la tensión del momento. La situación volvió a poner sobre la mesa la problemática de animales sueltos en carreteras del Caribe colombiano, un riesgo constante para conductores, transportadores y viajeros.

El incidente, aunque no dejó víctimas, sí causó un fuerte llamado de alerta sobre la seguridad vial en este importante corredor que conecta varias poblaciones de la región. Mientras tanto, la artista retomará sus compromisos artísticos en los próximos días, agradecida por haber salido ilesa de un accidente que, por su magnitud, pudo tener consecuencias mucho más graves.

