Más de una década después del trágico accidente que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, una de las leyendas más icónicas de la Fórmula 1, nuevas declaraciones de un amigo cercano han arrojado luz sobre el estado actual de salud del piloto alemán.

Riccardo Patrese, quien fuera su compañero de equipo en Benetton durante la temporada de 1993, ha compartido detalles conmovedores sobre la condición de Schumacher en una entrevista reciente con el medio alemán Hochgepokert, citada por el Daily Mail.

Según Patrese, Schumacher no es consciente de su legado como siete veces campeón del mundo, pero ha mostrado signos de mejora física y cognitiva en los últimos años, aunque permanece en un “mundo propio”.

Patrese, un veterano italiano de la F1 con seis victorias en Grandes Premios a su nombre, reveló que comenzó a escuchar rumores positivos sobre la recuperación de Schumacher hace aproximadamente seis años.

“Me enteré, por un amigo, de que estaba mejorando. Pero no volví a verlo después del accidente”, explicó el ex piloto, quien enfatizó que nunca visitó a Schumacher personalmente para respetar la estricta privacidad impuesta por su familia.

Según las fuentes cercanas citadas en el reporte, Schumacher ya no está postrado en cama, un avance significativo considerando que han transcurrido más de 12 años desde el incidente que le causó un daño cerebral severo.

En cambio, el heptacampeón se desplazaría en una silla de ruedas y puede ser empujado por sus lujosas propiedades: una mansión en Mallorca y otra en Gland, a orillas del lago de Ginebra, donde reside bajo el cuidado constante de su esposa Corinna y un equipo de enfermeras y terapeutas.

El italiano describió un panorama agridulce: Schumacher puede sentarse, observar su entorno, mirar a su alrededor y establecer contacto visual con las personas.

“Está en su propio mundo, pero reconoce a la gente a su alrededor, rostros familiares”, afirmó Patrese. Sin embargo, agregó un detalle que ha conmovido a los fanáticos: “Estoy seguro de que no sabe que es siete veces campeón del mundo”.

Patrese no escatimó en elogios hacia la familia Schumacher, particularmente hacia Corinna, quien ha sido el pilar inquebrantable en la vida del piloto desde hace más de 30 años.

“Por supuesto, Michael ahora vive como lo hace gracias al gran esfuerzo de la familia. Creo que, en esta situación, es un tesoro para la persona que aman. Incluso en su estado, lo quieren, lo cuidan y lo aman”, dijo el ex compañero.

No obstante, Patrese fue realista al señalar que, por lo que sabe, “no ha cambiado nada en los últimos años”, lo que sugiere que los progresos son lentos y no han alterado drásticamente su condición general.

Patrese y Schumacher compartieron pista en Benetton en 1993, una temporada en la que el joven alemán, entonces en ascenso, superó al experimentado italiano, quien había sido subcampeón del mundo el año anterior. Patrese se retiró al final de esa campaña, pero la amistad perduró.

¿Cómo fue el accidente que sufrió Michael Schumacher?

El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher sufrió un accidente devastador mientras esquiaba en la estación de Méribel, en los Alpes franceses, junto a su familia. El piloto, que se había retirado definitivamente de la F1 en 2012 tras una segunda etapa con Mercedes, salió de la pista marcada y se estrelló contra unas rocas ocultas bajo la nieve.

A pesar de llevar casco, el impacto fue brutal: sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, con hemorragias cerebrales que requirieron cirugía inmediata en el hospital de Grenoble.

Schumacher fue colocado en coma inducido para reducir la inflamación cerebral, y permaneció en ese estado durante seis meses. En junio de 2014, fue trasladado a un hospital en Lausana, Suiza, y posteriormente a su hogar en Gland, donde continúa su rehabilitación.

El accidente no solo truncó su vida activa –Schumacher era un apasionado de los deportes extremos y había competido en motociclismo post-F1–, sino que también transformó a su familia en guardianes de su privacidad. Corinna Schumacher ha liderado la batalla legal contra intrusiones mediáticas, ganando demandas contra revistas que publicaron fotos o detalles no autorizados.

