La salud de Michael Schumacher ha sido, quizás, el secreto mejor guardado del deporte mundial desde aquel fatídico diciembre de 2013. Sin embargo, este lunes 26 de enero surgió una luz de esperanza al conocerse una relevante actualización sobre su condición física.

Según un informe publicado por el diario británico Daily Mail, el expiloto de Ferrari y Mercedes habría logrado avances significativos gracias a años de tratamientos experimentales y fisioterapia de élite.

De acuerdo con la información citada por el medio inglés, Schumacher “ya no está postrado en una cama”. Esta revelación rompe con la imagen de inmovilidad total que se había mantenido en el imaginario colectivo durante la última década.

El reporte indica que, si bien el alemán aún no puede caminar por sus propios medios, su estado ha evolucionado lo suficiente como para que pueda permanecer sentado y ser trasladado en silla de ruedas, lo que le permite desplazarse por las diferentes áreas de sus residencias en Suiza y Mallorca.

El medio británico sostiene que este progreso es el resultado de un esfuerzo titánico por parte de su equipo médico y su familia. Michael Schumacher recibe atención las 24 horas del día, con un costo estimado en miles de euros semanales, que incluye masajes terapéuticos, estimulación neurológica y el uso de tecnologías de punta.

“Está cuidado por Corinna, su esposa desde hace 30 años, junto con un equipo de enfermeras y terapeutas que mantienen una vigilancia de 24 horas que cuesta decenas de miles de libras a la semana”, señalaron en Daily Mail.

Aparte de la noticia sobre su movilidad, el informe menciona que el expiloto se comunica con su círculo más íntimo de manera no verbal, principalmente a través de parpadeos.

“La sensación es que entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas”, dijo una fuente al mismo medio británico.

La familia Schumacher, liderada por su esposa Corinna, ha mantenido un hermetismo de hierro, protegiendo la privacidad de Michael a toda costa.

El Daily Mail subraya que, a pesar de los rumores que circularon en 2024 sobre su supuesta aparición en la boda de su hija Gina-Maria, la realidad es que el piloto sigue bajo un cuidado estrictamente privado y lejos del ojo público, para evitar cualquier filtración de imágenes que vulneren su dignidad.

¿Cómo fue el accidente de Michael Schumacher?

Para entender la magnitud de estos avances, es necesario recordar el suceso que detuvo el corazón de los fanáticos del automovilismo. El 29 de diciembre de 2013, Michael Schumacher se encontraba disfrutando de unas vacaciones familiares en la estación de esquí de Méribel, en los Alpes franceses. Michael, un esquiador experimentado, se encontraba descendiendo en una zona fuera de pista entre dos pistas balizadas.

En un giro desafortunado, Schumacher tropezó con una roca que estaba oculta bajo la nieve fresca. El impacto lo lanzó por los aires y su cabeza golpeó violentamente contra otra piedra. A pesar de que llevaba puesto el casco de protección, la fuerza del choque fue tal que el elemento de seguridad se partió.

Peor aún, se cree que la cámara deportiva que llevaba instalada en el casco pudo haber contribuido a la gravedad de la lesión al perforar la estructura del mismo y actuar como un punzón contra el cráneo.

Schumacher fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital de Moutiers y luego al Centro Hospitalario Universitario de Grenoble. El diagnóstico fue devastador: traumatismo craneoencefálico severo con lesiones cerebrales difusas. Fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas de emergencia para reducir la presión intracraneal y fue puesto en un coma inducido durante casi seis meses.

Desde que salió del coma en junio de 2014, el proceso de rehabilitación ha sido lento y privado. En septiembre de ese mismo año, fue trasladado a su casa en Gland, Suiza, que fue acondicionada como un centro clínico de alto nivel.

Durante estos 12 años, la familia ha lidiado no solo con la salud del piloto, sino con intentos de extorsión y robos de expedientes médicos, lo que ha reforzado el cerco de silencio que hoy solo se rompe con noticias como la del Daily Mail, que devuelven un poco de aliento a quienes crecieron viendo al legendario número 1 dominar las pistas del mundo.

