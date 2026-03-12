El calendario deportivo escolar más grande de Colombia ya está en marcha. Desde este 12 de marzo y hasta el 30 de abril estarán abiertas las inscripciones para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2026, el programa que convoca a estudiantes de todo el país a competir en distintas disciplinas y que busca impactar a cientos de miles de jóvenes deportistas.

La iniciativa, liderada por el Ministerio del Deporte, está dirigida a niñas, niños y adolescentes entre los 7 y 17 años que estén escolarizados en instituciones educativas del territorio nacional. También podrán participar organizaciones que trabajan con deportistas con discapacidad, en un esfuerzo por fortalecer la inclusión en el deporte formativo.

Así fue la inauguración del evento, en Villavicencio:

✅ La ministra, Patricia Duque Cruz, lidera la inauguración de los programas: Juegos Intercolegiados Nacionales 2026 y Jornada Deportiva Escolar Complementaria, una apuesta que fortalece el deporte en las instituciones educativas del país.#DeporteEnLaEscuela pic.twitter.com/2buLZri6Y8 — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) March 12, 2026

Las instituciones educativas de cualquier municipio del país podrán registrar a sus estudiantes a través de la página oficial del programa, donde se habilitó el proceso de inscripción para las competencias del calendario 2026.

Qué deportes habrá en los Intercolegiados

Para esta edición, el programa contará con una amplia oferta deportiva que incluye más de 20 disciplinas, definidas luego de un ejercicio de participación ciudadana en el que se establecieron los criterios para seleccionar los deportes y paradeportes del calendario.

Entre las competencias disponibles estarán baloncesto, fútbol sala, voleibol, balonmano, baloncesto 3×3, atletismo, ajedrez integrado, natación, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, karate do, judo y levantamiento de pesas.

También harán parte del programa disciplinas como fútbol, fútbol de salón, bádminton, ciclismo de ruta, patinaje y boccia, además de paranatación y para atletismo, en el caso de los deportes adaptados.

A esto se sumarán festivales escolares y mini deportes, que buscan acercar a los estudiantes más jóvenes al mundo del deporte y fomentar hábitos de vida saludable desde temprana edad.

Cuál es el objetivo de los juegos

Según el Ministerio del Deporte, la meta para este año es impactar positivamente a más de 600.000 deportistas escolares y entrenadores, provenientes de alrededor de 9.600 instituciones educativas en más de 1.120 municipios y áreas no municipalizadas del país.

La estrategia busca fortalecer el deporte formativo y ampliar el acceso de los jóvenes a escenarios competitivos, algo que, según el Gobierno, se ha venido consolidando en los últimos años.

La ministra del Deporte, Patricia Duque, destacó la inversión destinada para el desarrollo de esta edición del programa.

“Con un total de 64.500 millones de pesos realizaremos todas las fases del programa y también garantizaremos la participación de Colombia en los Juegos Sudamericanos Escolares, organizados por el Consejo Sudamericano del Deporte, una muestra del compromiso con el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes”, señaló la funcionaria.

Con esta nueva edición, el Gobierno asegura que por cuarto año consecutivo se desarrollará el calendario completo de estas justas deportivas escolares.

En ese periodo, el programa ha logrado convocar a más de dos millones de estudiantes deportistas de todas las regiones del país, consolidándose como una de las principales plataformas para descubrir y formar nuevos talentos del deporte colombiano.

Más allá de la competencia, los Juegos Intercolegiados Nacionales buscan convertirse en una herramienta para fortalecer el tejido social, promover la inclusión y fomentar la disciplina y el trabajo en equipo entre los jóvenes del país.

