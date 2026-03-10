La ministra del Deporte, Patricia Duque, conversó con Pulzo sobre el balance del trabajo adelantado durante 2025 y explicó los retos que enfrenta el sector para 2026, con énfasis en programas escolares, infraestructura y eventos deportivos internacionales.

La jefa de esta cartera explicó que uno de los enfoques del último año fue llegar a territorios con mayores dificultades sociales. Para ello, visitaron los 32 departamentos y priorizaron municipios históricamente afectados por la violencia, con programas dirigidos a las comunidades y con enfoque diferencial para distintos grupos poblacionales.

Asimismo, anunció que desde el ministerio ya está en marcha la preparación de las obras de infraestructura para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027 en Córdoba y Sucre. “Creo que es uno de los logros más importantes porque hoy podemos decirle al país que estamos iniciando las infraestructuras para garantizar la participación de nuestros deportistas en este gran evento durante el próximo año. El balance es muy positivo”, comentó.

En ese contexto, el ministerio también avanza en la organización de los próximos Juegos Para-Sudamericanos Valledupar 2026, cuyo lanzamiento oficial será el 5 de julio. El evento contará con una semana de competencias en el departamento del Cesar.

En materia de deporte escolar, uno de los anuncios más importantes tiene que ver con el inicio de los Juegos Intercolegiados 2026. Su lanzamiento se llevará a cabo el 12 de marzo en Villavicencio, junto con la Jornada Deportiva Escolar Complementaria, dos de los programas principales del Gobierno Nacional para promover la actividad física entre niños y jóvenes.

“En 2025 logramos una participación en los Intercolegiados que batió récord, con 588.000 estudiantes participantes a nivel nacional […] En este momento no sé cuántos deportistas van a participar, pero sé que superaremos el número del año pasado, cuando incluso nos tocó extender la convocatoria”, afirmó la ministra Duque.

La programación deportiva se definió a partir de consultas hechas en el territorio para identificar cuáles disciplinas despiertan mayor interés entre estudiantes y comunidades educativas. Entre los deportes con mayor participación se encuentran atletismo, boxeo, karate y voleibol.

Colombia postula su laboratorio ante la Agencia Mundial Antidopaje

Por otro lado, la ministra Patricia Duque anunció que se concretó una alianza con la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A.) para fortalecer el laboratorio de control al dopaje del país. Esta iniciativa busca obtener la aprobación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) para operar el módulo hematológico del pasaporte biológico del atleta.

Esta certificación permitiría a Colombia convertirse en uno de los pocos países del mundo con capacidad para adelantar este tipo de controles especializados, lo que fortalecería la transparencia en el deporte de alto rendimiento y ampliaría el respaldo científico para las pruebas antidopaje.

El Laboratorio de Control al Dopaje de Colombia cuenta con tecnología de punta, alineada con los estándares de los 30 laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) en el mundo.

