La familia del legendario piloto alemán Michael Schumacher, quien lleva más de una década en estado de convalecencia luego de su grave accidente de esquí en 2013, enfrenta una nueva controversia mediática y judicial que involucra a una de las enfermeras encargadas de su cuidado en su residencia en Suiza.

Aunque los Schumacher no están implicados directamente en los delitos, los hechos ocurrieron en el entorno íntimo de la familia, lo que ha despertado enorme atención en Europa.

Según reveló el diario británico The Times, una enfermera que trabajaba en la casa de la familia, ubicada en Gland, Suiza, denunció haber sido abusada por un piloto de carreras invitado a la mansión en noviembre de 2019.

El presunto agresor, identificado por la prensa como un joven piloto australiano amigo de Mick Schumacher, hijo del siete veces campeón de Fórmula 1, habría cometido el abuso mientras la mujer estaba inconsciente.

El periódico británico reportó que la denuncia fue presentada formalmente ante las autoridades suizas en 2022, tres años después de los hechos. En ella, la víctima aseguró que el acusado entró a su habitación sin su consentimiento y la agredió sexualmente.

El hombre, que en ese momento se hospedaba temporalmente en la residencia familiar, no se presentó al juicio convocado en Suiza y, según la investigación, podría encontrarse actualmente fuera del país.

El proceso se ha retrasado debido a la falta de comparecencia del acusado y a las dificultades para notificarlo legalmente, ya que presuntamente reside ahora en Australia, dijeron fuentes judiciales citadas por The Times.

Por su parte, The Sun también confirmó la existencia del caso y añadió que el acusado formaba parte del entorno cercano de Mick Schumacher, quien no tiene relación alguna con los hechos investigados.

“La enfermera presentó una denuncia penal dos años después, en enero de 2022, tras haber sido supuestamente despedida por la familia Schumacher”, explicó The Sun.

La familia del expiloto alemán no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso, en línea con su política de mantener en absoluta reserva todo lo relacionado con la vida privada y el estado de salud de Michael.

¿Por qué hay silencio absoluto del entorno Schumacher?

La familia Schumacher ha mantenido desde hace años una estricta política de confidencialidad sobre todo lo que ocurre dentro de su residencia. Desde el accidente de esquí en Méribel (Francia) en 2013, el expiloto ha estado bajo cuidados intensivos y nunca se ha difundido información oficial sobre su estado de salud.

Su esposa, Corinna Schumacher, ha sido la encargada de preservar esa privacidad, solicitando constantemente respeto por la intimidad del hogar.

Fuentes citadas por The Times subrayan que la familia no tuvo conocimiento previo del presunto abuso hasta que la denuncia fue presentada, y que desde entonces han colaborado con las autoridades suizas. Ningún miembro del entorno Schumacher ha sido vinculado formalmente a los procesos judiciales en curso.

A pesar del hermetismo, la familia sigue enfrentando intentos externos de acceder o divulgar información privada, lo que ha derivado en investigaciones judiciales tanto en Suiza como en Alemania.

Hasta el momento, los fiscales suizos y alemanes continúan sus respectivas investigaciones. El acusado del abuso sigue prófugo.

🚨 El piloto australiano acusado de violar a una enfermera en la villa de Michael Schumacher ha desaparecido 👉 Ayer tendría que haberse presentado al juicio y no lo hizo 📰 De Telegraaf pic.twitter.com/JZ2stMozRQ — Nachez (@Nachez98) October 16, 2025

