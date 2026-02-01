Este domingo, primero de febrero, se disputó la final del primer Grand Slam del año, el Australian Open, que tuvo como protagonistas al español Carlos Alcaraz y al serbio Novak Djokovic, quienes son primero y cuarto mejores del mundo, respectivamente.

El compromiso llamaba mucho la atención porque Djokovic venía de dejar en el camino al italiano Sinner en semifinales, por lo que muchos creían que podía dar la sorpresa y quedarse con un nuevo título en su carrera.

De hecho, con el primer set creció esa ilusión, puesto que el serbio ganó por 2-6 con una exhibición muy buena de tenis, dejando incluso un poco preocupado al español.

Sin embargo, el joven de 22 años se soltó en el segundo set, comenzó a disfrutar más de su juego y eso le permitió ganar puntos claves para llevarse los siguientes dos sets por 6-2 y 6-3.

Así, con el último set en juego, Alcaraz se vio superado sobre todo cuando el servicio era de Djokovic, pero cuando él iniciaba las acciones las cosas eran diferentes, ya que gastaba mucho físicamente al serbio y ahí fue que terminó sacando las ventajas definitivas.

Al final, con un set que duró 1 hora y dos minutos de juego, y un partido que duró poco más de tres horas, Alcaraz se llevó el último set por 7-5, consiguiendo así el título del primer Grand Slam del año.

Este fue el último punto del campeonato:

Ahora, este resultado es muy importante porque significa el primer título de Australian Open para el español, pero además significa que ya ganó todos los títulos de Grand Slam en su carrera con solo 22 años y 272 días, lo que lo convierte como el más joven en conseguirlo en la historia.

Los más jóvenes en conseguirlo fueron:

Tenista Edad Carlos Alcaraz 22 años, 272 días. Rod Laver 24 años, 32 días. Rafael Nadal 24 años, 102 días. Roger Federer 27 años, 303 días. Novak Djokovic 29 años, 68 días.

Es más, el único gran título que le falta es el de los Juegos Olímpicos, que estuvo muy cerca de ganar en París, pero que perdió justamente contra el tenista serbio.

